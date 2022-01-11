Как в азербайджанском музее хранят ценные экспонаты? (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла лекция на тему "Как сохраняется музейная коллекция?" ("Muzeyin kolleksiyaları necə qorunur?"), сообщили Trend Life в музее.
Лекцию провела заместитель директора по охране и учету музейных экспонатов, главный хранитель музея, доктор философии по искусствоведению Мира Мамедханова.
В ходе лекции Мамедханова подробно проинформировала участников мероприятия о том, как в коллекции музея хранятся ковры, предметы из металла, ткани, фарфора, стекла, бумаги, ювелирные изделия, образцы одежды.
Главный хранитель фонда музея, имеющий более чем 30-летний опыт работы в данной сфере, отметила важность правильной организации охраны коллекций.
(Автор: Джани Бабаева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана
Обеспечение макроэкономической стабильности - среди приоритетных задач правительства - премьер Казахстана
Эрдоган утвердил назначение Сердара Кылыча спецпосланником Турции по нормализации отношений с Арменией