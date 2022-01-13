О народном артисте Джафаре Намиге Камале написали книгу

Культура 13 января 2022 15:38 (UTC+04:00)
О народном артисте Джафаре Намиге Камале написали книгу

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга, посвященная 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, известного актера Джафара Намига Камала (Джафар Ахмедов), сообщает Trend Life.

Автором книги Tale yazısı ("Письмо судьбы") является известный театровед и драматург Чингиз Алескерли.

Книга рассказывает о творческом пути народного артиста Азербайджана, его работе на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя и Государственного академического национального драматического театра.

В ней собраны мнения актера о воплощенных им образах, воспоминания о забавных и интересных случаях, произошедших с ним, рецензии, опубликованные в различных газетах, фотографии и т.д.

В разделе книги под названием Cəfər Namiq haqqında deyilənlər ("Говорят о Джафаре Намиге…") приведены пожелания и мнения о творчестве актера народного писателя Эльчина Эфендиева, народных артистов – актера Ильхама Камала, режиссера Рамиза Гасаноглу, актрисы Бести Джафаровой, сценариста и режиссера Шарифа Гурбаналиева, сценариста и драматурга Ахмеда Оруджоглу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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