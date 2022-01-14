Гюнай Эфендиева удостоена медали Чингиза Айтматова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева награждена медалью великого писателя Кыргызстана и всего тюркского мира Чингиза Айтматова, сообщили Trend Life в фонде.

Гюнай Эфендиева удостоена этой награды за многогранную деятельность по продвижению на международном уровне наследия Чингиза Айтматова, богатой культуры Кыргызстана и всего тюркского мира в целом.

Медаль ей вручил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Напомним, что за прошедшие годы в ходе сотрудничества между фондом и Кыргызстаном, являющимся одним из его государств - учредителей, были проведены встречи на различных уровнях, реализованы проекты, направленные на пропаганду культурного наследия Кыргызстана.

При организации фонда было проведено мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, показана постановка по произведению писателя "Джамиля" на кыргызском языке.

Кроме того, в рамках визита в Международный фонд тюркской культуры и наследия посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в библиотеку фонда были переданы книги о культуре, истории и традициях Кыргызстана, а его музею – старинный кыргызский музыкальный инструмент - комуз.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)