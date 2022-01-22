Бесподобный хингял и сюрприз от поклонницы… – чем еще запомнился турецким звездам визит в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды турецкого кино Хазал Кая, Селин Шекерджи и Энис Арыкан представили бакинским киноманам свой новый фильм "Benden Ne Olur?" (Что из меня получится?), сообщает Trend Life.

Премьера фильма прошла в Park Cinema Flame Towers. Отметим, что вместе с актерами в Баку также прибыла соавтор сценария фильма Аслы Кызмаз. В ходе гала-вечера актеры поделились впечатлениями от визита, и ответили на вопросы представителей отечественных СМИ.

Как рассказала Хазал Кая, актеры прилетели в Баку только в пятницу утром, поэтому совершить обширную прогулку по городу пока не успели.

"Съемки фильма "Benden Ne Olur?" проходили в период пандемии, так что условия для работы были нелегкими. Но для всей съёмочной группы было очень радостно вновь приступить к работе. Участие в проекте подарило нам всем много счастливых моментов. И мы взволнованы и рады представить бакинским зрителям наш фильм", - сказала Кая.

Хазал Кая вместе с актером Али Атаем воспитывает сына Фикрета Али Атая, и по словам актрисы, изначально она планировала прилететь в Баку вместе с ребенком. "Хотела привести сына в Баку, но так как мы здесь будем находиться совсем недолго, то я передумала - не захотела нарушать его привычный режим", - добавила она.

Для Эниса Арыкана визит в Баку стал первым, и ему приятно внимание, которые оказывают бакинские поклонницы.

"Сегодня одна молодая девушка нам всем подарила подарки – это браслеты. Мы прогулялись по Баку совсем мало, зато успели насладиться просто бесподобными блюдами азербайджанской кухни. Больше всего понравился хингял, мы в восторге от этого блюда", - сказал Арыкан.

В ходе интервью выяснился интересный факт - у актрисы Селин Шекерджи по материнской линии есть азербайджанские корни. А сама актриса понимает и хорошо говорит на азербайджанском языке.

"Мы счастливы находиться в Баку! Рады, что появилась возможность представить наш фильм азербайджанским зрителям. Надеюсь, это кино никого не оставит равнодушным", - сказала Шекерджи.

Соавтор сценария фильма Аслы Кызмаз рассказала о работе над фильмом, отметив, что главные роли в кинопроекте исполнили ее близкие друзья, и она получила большое удовольствие от совместной работы с ними.

На вопрос журналистов, почему в Баку не прилетел известный турецкий актер Онур Туна, который исполнил в фильме одну из главных ролей, Аслы Кызмаз подчеркнула, что Туна сейчас занят в съемках сериала, и в виду плотного рабочего графика остался в Турции.

Отметим, что Фильм "Benden Ne Olur?" в легкой и немного ироничной форме рассказывает историю молодой женщины, которая ищет свой путь в жизни, идет к своим мечтам и целям.

Режиссер фильма - Мурат Шеной. Главную роль в кинокартине исполнила турецкая звезда Хазал Кая, в фильме также заняты Онур Туна, Нур Феттахоглу, Селин Шекерджи, Эльчин Афаджан, Энис Арыкан и другие.

(Автор: Джани Бабаева)