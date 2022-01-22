Азербайджанский художник перенес тяжелую болезнь и прожил всего 30 лет… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ...В детстве после перенесенной серьезной болезни он плохо слышал и поэтому не ходил в общеобразовательную школу. Но благодаря незаурядным, рано проявившимся способностям к рисованию и упорству сумел получить профессиональное образование, оставив после себя богатое творческое наследие. Он прожил всего 30 лет, но за годы творческой деятельности создал около 2 тысяч художественных произведений, значительно обогатив национальное изобразительное искусство...

Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения одного из первых представителей профессионального изобразительного искусства Азербайджана и основоположников национальной реалистической станковой живописи Бехруза Кенгерли.

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве художника, графика и живописца, внесшего большой вклад в развитие национального искусства.

Благодаря незаурядным, рано проявившимся способностям к рисованию, упорству и необыкновенному трудолюбию Бехруз Кенгерли в совершенстве овладел техникой как акварельной, так и масляной живописи. С необыкновенной любовью он изображал на своих картинах горы, равнины, памятники архитектуры Нахчывана. Его работы свидетельствуют о патриотических чувствах художника, который стремился вызвать интерес к искусству в народе.

Бехруз (Шамиль) Ширалибек оглу Кенгерли родился 22 января 1892 в Нахчыване. В 1910 году он едет в Тифлис и при поддержке Джалила Мамедгулузаде поступает в Тифлисскую художественную школу при Обществе поощрения изящных искусств. Он учился со знаменитыми Ладо Гудиашвили, Кетеван Мегалашвили, режиссером Михаилом Чиаурели - отцом Софико Чиаурели. Различные юмористические журналы, в первую очередь "Молла Насреддин", охотно публиковали на своих страницах рисунки Кенгерли.

После окончания художественной школы в 1916 году он вернулся в Нахчыван. Большое место в его творчестве занял жанр пейзажа. Акварели Кенгерли с изображением волнующе красивых уголков родного края отличаются тем, что точно и в то же время поэтически передают характер местности, особенности освещения и колорит натуры.

В числе таких работ - "Водопад", "Агрыдаг", "Дорога в селение Яшхан", "Гора Иланлы при лунном свете", "Русская церковь в Нахчыване", "При заходе солнца", "Весна". На его картинах ("Мавзолей Момине-хатун", "Гора Асхаби-кяхф", "Могила пророка Нуха") изображены памятники древней культуры.

Бытовые композиции "Сватовство", "Свадьба", а также художественное оформление и эскизы костюмов для поставленных в 1910-е годы в Нахчыване пьес "Мертвецы" Джалила Мамедгулузаде, "Гаджи Гара" Мирзы Фатали Ахундова, "Пери-джаду" Абдуррагимбека Хагвердиева и другие являются ценнейшими образцами азербайджанского изобразительного искусства.

Художник оставил после себя многочисленные портреты современников - "Старик", "Грузин" и т.д. Цикл рисунков "Беженцы" отличается своей реалистичностью и психологизмом ("Беженка Ханум", "Беженец-мальчик", "Женщина-беженка", "Бездомная семья").

За короткую семилетнюю творческую деятельность Бехруз Кенгерли оставил богатое художественное наследие - более двух тысяч художественных произведений. Художник также вел просветительскую деятельность, он устраивал у себя на квартире выставки картин, раскрывая двери перед всеми желающими.

В 1921 году в Азербайджане на первой большой выставке Бехруз Кенгерли представил свыше 500 своих произведений. Эта выставка имела большое значение. Несмотря на большую нужду, художник треть от вырученных денег передал городскому детскому дому.

Бехруз Кенгерли скончался через год после этого - 7 февраля 1922 года.

В Нахчыване создан дом-музей Бехруза Кенгерли, установлен памятник на его могиле.

Автор книги "Судьба Бехруз бека Кенгерли", заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев: "Бехруз бек Кенгерли, несмотря на молодость, был очень тонким и чутким человеком. Его душа остро отзывалась на человеческое горе, на все негативные проявления жизни. Живя в большой нужде, он старался хоть чем-то помочь беженцам - одеждой, едой. Он рисовал их, возможно, для того, чтобы сохранить эти образы для истории, для потомков, чтобы они знали о тех событиях, свидетелем которых он был. Бехруз бек был настоящим гражданином, поэтому 20 процентов его работ созданы для любования, а 80 - для истории, они являются документом эпохи. Большая их часть хранится в Национальном музее искусств, а 58 картин - в Музее Бехруз бека Кенгерли в Нахчыване".

По его словам, многие считали, что Бехруз бек никогда не был женат, однако родственники художника развеяли этот миф.

"Они даже помогли мне найти среди портретов беженцев портрет его жены. Оказалось, художник изобразил ее на созданной в 1920 году картине под названием "Беженка Ханум". Принадлежащий к роду Кенгерли художник Ханлар Мамедов сказал мне, что его мать до самой смерти говорила, что женщина, изображенная на этой картине, на самом деле жена Бехруз бека Хюрниса. Это подтверждается и тем фактом, что "беженка" на картине изображена в нормальной, красочной, а не в рваной одежде. Просто принадлежав к бекскому роду и боясь за судьбу своих родных, художник, создавая эти портреты, скрывал их под различными названиями. Так же и его брат Рустам, живя под Москвой, взял себе имя Борис Ширалиев, а сестра Гюльтадж - фамилию Таирова. Все эти и многие другие факты я установил впервые, и это очень большая удача", - рассказал Зиядхан Алиев.

(Автор: Вугар Иманов)