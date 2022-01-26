Мои стихи по-азербайджански звучат красивее, чем по-турецки… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе писателей Азербайджана прошел вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося турецкого поэта, драматурга, общественного деятеля Назыма Хикмета ( 1902-1963), организованный Литературной ассоциацией "Луч", сообщает Trend Life.

Выступившие председатель Литературной ассоциации "Луч", профессор Тофиг Меликли, писатель и литературовед, профессор Вагиф Султанлы, главный редактор журнала "Азербайджан" Интигам Гасымзаде и другие отметили мировое значение творчества одного из выдающихся поэтов ХХ века Назыма Хикмета. Одним из ученых, который изучает творческое наследие поэта, является Тофиг Меликли, посвятивший турецкому поэту книгу "Назым Хикмет. Поэзия и поэтика".

Творчество известного поэта Назыма Хикмета тесно связано с Азербайджаном, которому он посвятил много своих стихов, поэм, статей и воспоминаний, видным мастерам слова и искусства страны. Именно в Баку в 1928 году был опубликован первый сборник стихов Назыма Хикмета "Песня пьющих солнце", где большинство произведений посвящено Азербайджану. В тот период Назым Хикмет жил и работал в Азербайджане, здесь проводились его творческие вечера, печатались стихи поэта в журналах и изданиях. Бакинская аудитория с удовольствием слушала и осыпала овациями поэта, который доносил до людей дух Турции. Впоследствии он был избран членом Совета мира, обладая большим международным авторитетом. Назым Хикмет очень любил Азербайджан, неоднократно приезжал в страну, дружил с такими выдающимися поэтами, как Расул Рза, Самед Вургун, Сулейман Рустам. В 70-е годы в Баку была издана антология турецкой поэзии, в которую вошли и произведения Назыма Хикмета. По мотивам произведения Назыма Хикмета "Фархад и Ширин" в 1960 году великий композитор Ариф Меликов создал балет "Легенда о любви". Дирижером-постановщиком балета был выдающийся композитор и дирижер Маэстро Ниязи. Премьера “Легенды о любви” состоялась в 1961 году в Санкт-Петербурге. В Азербайджанском театре оперы и балета он был поставлен в 1962 году. Балет “Легенда о любви” имел феерический успех: он ставился на различных сценах мира сотни раз, были сняты три фильма по мотивам этого балета, ему были посвящены множество книг и статей во всем мире. И по сей день этот балет ставится на международных сценах.

О разносторонних культурных и литературных связях между Азербайджаном и Турцией Назым Хикмет писал: "Деде Горгуд" и для азербайджанского писателя, и для меня является крупнейшим памятником, “Кероглу” является народным героем и Азербайджана, и моим. Физули и я считаю одним из величайших классиков моих стихов и азербайджанским поэтом. Сабир как первый реалистический и народный поэт, мастер, коим я восхищаюсь, занимает большое место и в моих традиционных ценностях. Музыка Узеира Гаджибекова близка мне как родная. Если бы азербайджанские ашуги могли бродить по нашим восточным областям, наши крестьяне слушали бы их как своих".

Поэт очень любил азербайджанский театр как один из видов искусства, принадлежащего народу. Когда он находился в Баку, всегда посещал спектакли.

"Одним из прекрасных открытий, сделанных мной в Баку, был и театр музыкальной комедии. Я просмотрел там бессмертное произведение Узеира Гаджибекова "Не та, так эта", а затем пьесу Саида Рустамова и Сулеймана Рустама "Дурна". Эти вечера, проведенные мной в Баку, были самыми радостными вечерами в моей жизни. Теперь среди поклонников, аплодирующих мастерству режиссера Шамси Бадалбейли, актеров Лютфали Абдуллаева и Насибы Зейналовой, был и я”.

Назым Хикмет сравнивал азербайджанскую музыку с клёном: "Его корни находятся в глубине Азербайджанской земли и Азербайджанской души, цельный и здоровый ствол питается дружбой, верой в будущее, надеждой, а корона - это размашистые, но плотно сплетенные ветви, которые ровно устремлены ввысь".

Был экранизирован ряд произведений поэта, поставлены спектакли, реализованы различные проекты, а его творчество стало объектом исследований в научных кругах. Это оставило неизгладимый след в его литературной жизни. Он констатировал: "Мои стихи по-азербайджански звучат красивее, чем по-турецки".

(Автор: Вугар Иманов)