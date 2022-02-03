Министр культуры Анар Керимов поздравил с юбилеем Зарифу Салахову, посетив Музей миниатюрной книги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов поздравил с 90-летним юбилеем создателя и директора первого в мире Музея миниатюрной книги, председателя правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженного деятеля культуры Зарифу Салахову, сообщает Trend Life.

Министр вручил Зарифе Салаховой памятный нагрудный знак "880-летие Низами Гянджеви".

Анар Керимов отметил многолетнюю деятельность Зарифы Салаховой в общественной и культурной жизни Азербайджана, пропаганде страны на международной арене, и пожелал ей дальнейших успехов в деятельности.

Зарифа Салахова выразила признательность за добрые слова и пожелания, познакомила с коллекцией Музея миниатюрной книги, который был открыт 20 лет назад - 23 апреля 2002 года, в день, объявленный UNESCO Всемирным днём книги и авторских прав. Зарифа Салахова отметила, что открытие музея в исторической части Баку – Ичери шехер, в специально построенном и оборудованном здании стало возможным благодаря личной поддержке великого лидера Гейдара Алиева.

Зарифа Салахова - обладательница уникальной коллекции миниатюрных книг в мире и организатор музея, благодаря которому миру представлен большой интеллектуальный потенциал и духовность нашего народа. Собрание музея столь обширно и многообразно, что тематически, событийно, по географическому признаку его не уложить во множество разделов. С 2014 по 2016 годы музей вносился в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое собрание миниатюрных книг в мире.

Экспонаты, выставленные в музее, из личной коллекции Зарифы Салаховой. В пополнении коллекции помогали её брат - всемирно известный художник Таир Салахов и его друзья. Также книги для коллекции Салаховой дарили известные представители литературы и искусства, общественные деятели. Музей является одной из достопримечательностей Баку, любимым местом посещения зарубежных гостей, его посещали главы государств во время официальных визитов в Азербайджан и всемирно известные представители культуры, науки и спорта.

Музей занимает площадь 145 квадратных метров и состоит из одного зала с 39 стеклянными витринами. Коллекция составляет более 10 тысяч миниатюрных книг из около 100 стран мира. В коллекцию включены книги размером не более 100×100 мм. Существенную часть коллекции составляют миниатюрные книги форматом менее 76,2×76,2 мм. Здесь экспонируются книги, изданные в Азербайджане и других странах мира, посвященные великим личностям в истории и культуре страны, а также есть разделы с религиозной литературой и художественными произведениями, микрокниги и редкие издания, которые можно читать лишь через сильное увеличительное стекло или в некоторых случаях через микроскоп. На протяжении нескольких лет также функционируют три филиала музея - в Нахчыване, Гяндже и Шеки.

За эти годы выставки собраний миниатюрных книг также проходили в России, Франции, Великобритании, Австрии, Турции, Саудовской Аравии, Беларуси, на Кубе, в Украине, Китае, Израиле, Австралии, Афганистане, Бангладеш и в других странах мира.

(Автор: Вугар Иманов)