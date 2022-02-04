Всемирно известный скрипач Гидон Кремер отметит 75-летний юбилей концертом в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный скрипач Гидон Кремер отметит свой 75-летний юбилей концертом в Центре Гейдара Алиева в Баку. Вместе с ним на сцену выйдет латвийская скрипачка Мадара Петерсон, сообщает Trend Life. Концерт организован Premier LTD.

Гидон Кремер и Мадара Петерсон выступят в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

В программу вечера войдут произведения как классической, так и современной скрипичной музыки. На концерте прозвучат произведения Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Б.Бриттена, Г.Канчели, Х.Мирза-заде.

Начало вечера - в 19:00.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Кремер – музыкант интеллектуального, экспериментаторского склада, он всегда тяготел к исполнению современной музыки и сотрудничеству с композиторами своей эпохи, являясь зачастую первым исполнителем ряда произведений.

Ему были посвящены такие сочинения, как Fratres Пярта, "Офферториум" Губайдулиной, La nontananza Л.Ноно, симфония для скрипки с оркестром Widmung Сильвестрова, а также Concerto grosso №1 Шнитке и другие.

Гидон Кремер, как ни один другой солист столь высокого международного уровня, продолжает последовательно популяризировать творчество своих современников и новую музыку для скрипки.

И в том, что сейчас во всем мире успешно исполняются произведения таких авторов, как Гия Канчели, Альфред Шнитке, Леонид Десятников, Александр Раскатов, Софья Губайдулина и многих других, есть безусловная заслуга их пропагандиста и увлеченного соавтора Гидона Кремера.

В этом списке нельзя не упомянуть и имя корифея азербайджанской композиторской школы Гара Гараева, скрипичный концерт которого входит в репертуар маэстро.

Кремеру всегда было тесно в рамках собственного скрипичного искусства – отсюда его тяготение к дирижированию, к углубленному соучастию в композиторском процессе, а также к литературной деятельности. Он является автором четырех книг: "Осколки детства" (1995), "Обертоны" (2001), "Ин@родный артист" (2006) и "Признания миражиста" (2013).

Гидон Кремер исключительно плодотворно работает в области звукозаписи. Он записал более 100 альбомов, многие из которых получили престижные международные призы и награды за выдающиеся интерпретации, включая Grand prix du Disque, Deutscher Schallplattenpreis, Ernst-von-Siemens Musikpreis, Bundesverdienstkreuz, Premio dell‘ Accademia Musicale Chigiana. Он - обладатель Независимой российской премии "Триумф" (2000), премии ЮНЕСКО (2001), Saeculum-Glashütte Original-Musikfestspielpreis (2007, Дрезден) и премии Рольфа Шока (2008, Стокгольм).

В феврале 2002 года он и созданный им камерный оркестр "Кремерата Балтика" были удостоены премии "Грэмми" за альбом After Mozart в жанре классической музыки. Та же запись получила осенью 2002 года премию ECHO в Германии.

(Автор: Вугар Иманов)