Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО)

Культура 4 февраля 2022 22:58 (UTC+04:00)
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил второй по величине город страны – Гянджу, где встретился с представителями сферы искусства, творческой интеллигенцией и молодежью, ознакомился с работой очагов культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Визит совершен в рамках деятельности по усовершенствованию управленческой деятельности и повышению эффективности работы региональных центров культуры и искусства, определению приоритетов деятельности.

Министр культуры посетил Центр Гейдара Алиева, Дом-музей Мир Джалала Пашаева, Мавзолей Низами Гянджеви, Музей Низами Гянджеви, Гянджинский государственный драматический театр, Гянджинский государственный театр кукол, Гянджинский филиал Бакинского музея миниатюрных книг, Центральную библиотеку города, Детскую школу искусств, Гянджинский государственный историко-краеведческий музей, Научно-исследовательский центр Союза писателей, кинотеатр "Гянджа". Ряд объектов был сдан в эксплуатацию после ремонта.

На встречах с представителями общественности города Анар Керимов отметил, что государством оказываются особое внимание и забота о сохранении и пропаганде национального наследия, культуры и искусства, а также внимание и забота о деятелях культуры и искусства. Министр ответил на вопросы в ходе встреч, дал поручения по улучшению деятельности. Была подчеркнута важность профессионального подхода к решению проблем и поставленных задач, названы приоритеты в сфере реализации проектов. Отметив роль культуры и образования в жизни общества, министр подчеркнул значимость таких учреждений, как библиотеки, театры, музеи.

(Автор: Вугар Иманов)

Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Image
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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