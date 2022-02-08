Драматический сюжет в Баку с участием гостьи из Германии

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 12 февраля состоится показ спектакля "Сельская честь" Пьетро Масканьи, сообщили Trend Life в театре.

Руководство театра пригласило дирижировать оперой известного немецкого дирижера, художественного руководителя Гут-Иммлингского фестиваля оперного искусства (Бавария) Корнелию фон Керссенброк.

В спектакле "Сельская честь" примут участие ведущие солисты театра – заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Сантуццы), Сабина Вахабзаде (партия Лючии), солисты Талех Яхъяев (партия Альфио), Нина Макарова (партия Лолы).

Партию Туридду исполнит солист Туринского оперного театра (Италия), лауреат международных конкурсов вокалистов Женис Ысманов.

Режиссером - постановщиком спектакля является Людвиг Бауман (Германия), хормейстером - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Отметим, что эта опера впервые была поставлена в римском театре "Констанц" 17 мая 1890 года. Ее отличают изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет.

Сюжет оперы: Сантуцца полюбила своего односельчанина Туридду и, поверив его обещаниям жениться, связала с ним свою судьбу. Раньше Туридду был помолвлен с красавицей Лолой, которая не дождалась его с военной службы и вышла замуж за богатого Альфио. И стоило Лоле пококетничать с Туридду, как в нем вновь пробудилось старое чувство и он позабыл о Сантуцце. Сантуццу мучают обида и ревность, и она раскрывает Альфио тайну измены его жены. Супруг обещает жестоко отомстить Туридду...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)