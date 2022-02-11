Фирангиз Гурбанова рассказала о работе над анимационным проектом "Qarabağ nağılı"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в анимационной студии "Birlik" идет работа над фильмом "Qarabağ nağılı" (Карабахская сказка).

Об этом Trend Life сообщила руководитель студии, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фирангиз Гурбанова.

Проект анимационного фильма "Qarabağ nağılı" является одним из победителей конкурса проектов короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), проведенного министерством культуры Азербайджана в прошлом году.

Этот фильм станет второй серией детского анимационного сериала. Первой серией является фильм "Araqçın".

Герои сериала – семья, в каждой серии один из родителей рассказывает ребенку сказку.

По словам Фирангиз Гурбановой, "Qarabağ nağılı" несет в себе огромный патриотический посыл.

Отметим, что работа над анимационным фильмом ведется в сложном виде данного искусства - в технике рисованной анимации.

(Автор: Джани Бабаева)