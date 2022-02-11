В Баку прозвучит батальная музыка

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 22 февраля состоится музыкальный вечер с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Фахраддина Керимова.

Солисты программы - заслуженный артист, исполнитель на флейте Ниджат Салманов, исполнитель на кларнете Шариф Багиров, скрипачи Ровшан Амрахов и Саид Мамедов.

В программе прозвучат сочинения "Баталия" Генриха фон Бибера, Концерт для двух скрипок и оркестра Иоганна Себастьяна Баха, "Романс" Джеральда Финци, Симфонический концерт для флейты и кларнета Франца Данци, "Романс и скерцо" Сергея Рахманинова.

Отметим, что "Баталия" Генриха фон Бибера и "Романс" Джеральда Финци будут исполнены в Баку впервые.

В традиции "батальной музыки" сочинение Генриха фон Бибера занимает особое место. Его "Баталия" полна неожиданностей – струнные имитируют духовые и ударные, используются политональность, "приготовленный" бас и другие приемы, которых ждешь от композиторов XX века, а не от музыки, написанной в 1673 году.

"Романс" Джеральд Финци написал, когда ему было около 30 лет, но потом несколько раз его дорабатывал. Партитуру опубликовали только в 1951 году. Произведение очень красивое и мелодичное.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)