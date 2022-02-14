Голос Бюльбюльджана из города Шуша (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первое мероприятие проекта "Круглый стол" в 2022 году Международный центр мугама посвятил 180-летнему юбилею ханенде, видного представителя Карабахской школы мугама, уроженца города Шуша Бюльбюльджану, сообщает Trend Life. На мероприятии, которое прошло в новом музыкально-научно-теоретическом формате, было рассказано о жизни и творчестве ханенде, который внес большой вклад в сокровищницу мугама.

Автор идеи проекта - директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов.

Доктор философии по филологии, исследователь наследия Бюльбюльджана Гульгусейн Кязымлы рассказал, что Абдулбаги Зулалов, получивший известность под псевдонимом Бюльбюльджан (1841–1927), родился в городе Шуша. С 1875 по 1905 годы жил и работал в Тифлисе. В 1905 году певец вернулся в город Шуша и посвятил себя воспитанию своих осиротевших племянников Али Зулалова и Гамбара Зулалова, ставших впоследствии выдающимися оперными певцами. В 1920 годах он переехал в Баку, где преподавал в различных музыкальных учебных заведениях.

Заслуженный деятель искусств Агиль Меликов отметил, что на наследии Бюльбюльджана вырос целый ряд выдающихся азербайджанских певцов. Семья Зулаловых продолжила музыкальные традиции своего предка. Дочь, внучка и племянники Бюльбюльджана впоследствии получили известность как деятели искусства мугама.

Заслуженный артист, тарист Валех Рагимов, охарактеризовал Бюльбюльджана как одного из мастеров мугама, стоящего у истоков азербайджанского мугама. Профессор Вилаят Гулиев выступил с докладом о литературной и культурной среде города Шуша во второй половине XIX века. Народный артист, композитор Сардар Фараджов рассказал о художественных связях Узеира Гаджибейли с Бюльбюльджаном. Писатель и публицист Мустафа Чеменли поделился своими мыслями о творчестве ханенде. В конце мероприятия правнук Бюльбюльджана Тарлан Зулалов, а также Анар Гаджизаде (внук оперного певца Али Зулалова) выразили признательность руководству МЦМ за организацию мероприятия.

В концертной части мероприятия в исполнении солистов МЦМ заслуженного артиста Илькина Ахмедова, ханенде Гусейна Меликова, Вафы Везировой, Нисбет Садраевой и Ровшана Баширова прозвучали народные песни и мугамы. Исполнителей сопровождал тарист Ровшан Гурбанов, Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Амиль Мустафаев (нагара) и Рафаэль Аскеров (балабан).

Следует отметить, что научно-исследовательская работа МЦМ осуществляется в рамках проектов "Незабываемые" и "Круглый стол". Мартовский выпуск "Круглого стола" посвящен выдающемуся исполнителю мугама Джаббару Гаръягдыоглы.

(Автор: Вугар Иманов)