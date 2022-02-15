В Баку представлены шедевры мировой киномузыки в театрализованных композициях (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры СГБ прошло двухдневное мультимедийное шоу CinemaHit, организованное Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

Руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов на открытии отметил, что главная цель проекта – привнесение новшеств в культурную жизнь, представление зрителям качественной и познавательной творческой продукции.

В исполнении камерного оркестра Avanqard был представлен оригинальный перформанс в театрализованных композициях - шедевры мировой киномузыки в новой аранжировке, сопровождающиеся кадрами из любимых фильмов Голливуда и азербайджанских картин, а также анимаций. Выступление коллектива сопровождалось танцевальными номерами и интересными композициями, световым шоу и фейерверками. Художественный руководитель и дирижер оркестра – Ариф Асланов. Проект реализован при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" и сети кинотеатров CinemaPlus.

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(Автор: Вугар Иманов)