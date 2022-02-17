Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Гара Гараева при Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась презентация сборника нот произведений выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, преподнесенных музею Фондом Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В рамках презентации впервые представлены работы заслуженного художника Азербайджана Вугара Али "Рубаи".

На открытии мероприятия директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что сборник нот произведений Гара Гараева издан в рамках проекта "Əbədi imzalar" Фонда Гейдара Алиева.

Инициатором проекта "Əbədi imzalar" выступила Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Издание было представлено широкой общественности Фондом Гейдара Алиева в качестве подарка по случаю объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана в мае прошлого года.

В рамках проекта впервые в виде сборника были изданы ноты произведений видных представителей азербайджанской композиторской школы. В сборник вошли ноты произведений шести выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Асафа Зейналлы, Джовдета Гаджиева, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи и Васифа Адыгёзалова. В рамках проекта, стартовавшего в 2019 году, издан 71 сборник произведений шести композиторов. Кроме того, в коллекцию добавлены 12 папок с нотами сольных партий некоторых симфонических и камерно-инструментальных произведений для различных инструментов.

Директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова отметила, что среди работ, собранных в сборнике, есть образцы, публикуемые впервые. Ноты произведений были найдены в архивах Азербайджана и других стран, а также выбраны и переизданы путем сравнения рукописей авторов с участием наследников композиторов. Сборник важен с точки зрения сохранения традиций азербайджанской музыки, произведений наших композиторов и их популяризации среди молодого поколения.

Куратор проекта Орхан Гашимов рассказал о работе над реализацией проекта. В рамках проекта "Əbədi imzalar" предусматривается презентация нот произведений и других выдающихся азербайджанских композиторов.

Шесть картин Вугара Али "Рубаи" были созданы под впечатлением шести романсов Гара Гараева на слова (рубаи) Омара Хайяма. Эти произведения исполнил директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде. Нотные записи шести романсов, написанных композитором Гара Гараевым на рубаи Омара Хайяма в 1944 году, были найдены и возвращены на родину в результате научно-исследовательской деятельности Аллы Байрамовой в 2018 году.

Презентация вызвала большой интерес и завершилась творческими дискуссиями, экскурсией по Дому-музею Гара Гараева.

(Автор и фото – Вугар Иманов)