Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 17 февраля 2022 21:37 (UTC+04:00)
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Гара Гараева при Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась презентация сборника нот произведений выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, преподнесенных музею Фондом Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В рамках презентации впервые представлены работы заслуженного художника Азербайджана Вугара Али "Рубаи".

На открытии мероприятия директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что сборник нот произведений Гара Гараева издан в рамках проекта "Əbədi imzalar" Фонда Гейдара Алиева.

Инициатором проекта "Əbədi imzalar" выступила Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Издание было представлено широкой общественности Фондом Гейдара Алиева в качестве подарка по случаю объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана в мае прошлого года.

В рамках проекта впервые в виде сборника были изданы ноты произведений видных представителей азербайджанской композиторской школы. В сборник вошли ноты произведений шести выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Асафа Зейналлы, Джовдета Гаджиева, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи и Васифа Адыгёзалова. В рамках проекта, стартовавшего в 2019 году, издан 71 сборник произведений шести композиторов. Кроме того, в коллекцию добавлены 12 папок с нотами сольных партий некоторых симфонических и камерно-инструментальных произведений для различных инструментов.

Директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова отметила, что среди работ, собранных в сборнике, есть образцы, публикуемые впервые. Ноты произведений были найдены в архивах Азербайджана и других стран, а также выбраны и переизданы путем сравнения рукописей авторов с участием наследников композиторов. Сборник важен с точки зрения сохранения традиций азербайджанской музыки, произведений наших композиторов и их популяризации среди молодого поколения.

Куратор проекта Орхан Гашимов рассказал о работе над реализацией проекта. В рамках проекта "Əbədi imzalar" предусматривается презентация нот произведений и других выдающихся азербайджанских композиторов.

Шесть картин Вугара Али "Рубаи" были созданы под впечатлением шести романсов Гара Гараева на слова (рубаи) Омара Хайяма. Эти произведения исполнил директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде. Нотные записи шести романсов, написанных композитором Гара Гараевым на рубаи Омара Хайяма в 1944 году, были найдены и возвращены на родину в результате научно-исследовательской деятельности Аллы Байрамовой в 2018 году.

Презентация вызвала большой интерес и завершилась творческими дискуссиями, экскурсией по Дому-музею Гара Гараева.

(Автор и фото – Вугар Иманов)

Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
АБР привержен поддержке энергетического сектора Грузии - постпред (Эксклюзив)
АБР привержен поддержке энергетического сектора Грузии - постпред (Эксклюзив)
В АБР назвали ключевые приоритеты сотрудничества с Грузией (Эксклюзив)
В АБР назвали ключевые приоритеты сотрудничества с Грузией (Эксклюзив)
В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции
В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Вакцину TURKOVAC начнут применять во всех госбольницах Турции Турция 22:14
В Туркменистане разработан метод получения используемого в промышленности вещества из местного сырья Бизнес 22:08
МАГАТЭ оказывает поддержку Туркменистану в области смягчения последствий изменения климата Энергетика 22:07
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема" Общество 21:53
Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном значительно возрос Бизнес 21:47
АБР привержен поддержке энергетического сектора Грузии - постпред (Эксклюзив) Грузия 21:38
Душевно! Презентация картин "Рубаи" под музыку Гара Гараева (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21:37
Министры иностранных дел России и Туркменистана обсудили подготовку к Шестому Каспийскому саммиту Туркменистан 21:37
Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана – посол (Интервью) (ФОТО) Энергетика 21:21
Известные зарубежные путешественники стали свидетелями последствий оккупации в Кяльбаджаре и Лачине Политика 21:18
Белый дом приветствует возможность прямого взаимодействия с Ираном Иран 21:12
В связи с трагедией в Гарадаглы объявлены в международный розыск 12 человек - Военная прокуратура Азербайджана Политика 20:39
В Азербайджане назван объем грузоперевозок всеми видами транспорта за первый месяц 2022 г. Транспорт 20:19
Новшество из Эстонии в Азербайджан – аудиовизуальное вещание LoLa (ФОТО) Культура 20:09
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Токаев Казахстан 19:23
Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги в Баку водителями грузовиков Общество 19:17
Мы не будем ничего скрывать от народа – Токаев о расследовании январских событий Казахстан 19:00
Правозащитники тщательно изучают соблюдение закона в ходе расследования каждого дела – Токаев Казахстан 19:00
Туркменистан предлагает бизнес-возможности для швейцарских компаний Бизнес 18:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:47
В Азербайджане выросло производство компьютерной техники и электроники ИКТ 18:41
В Азербайджане выявлены еще 4 449 случаев заражения коронавирусом, вылечились 9 372 человека Общество 18:37
Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Олимпиаде в Пекине на 15-м месте Общество 18:34
Спикер парламента Азербайджана встретилась с резидентом-координатором ООН Общество 18:21
"Моя война!" - моноспектакль народной артистки Азербайджана Александры Никушиной Культура 18:19
Картиной с участием лауреатов премии "Оскар" откроется Фестиваль британских фильмов в Баку Культура 18:17
Казахстан получит доступ к спутниковым данным «Роскосмоса» Бизнес 17:57
Названа дата проведения Общего собрания Академии наук Азербайджана Общество 17:57
Азербайджан сократил долю нефти в экспорте Энергетика 17:51
В Азербайджане повышены зарплаты гражданских работников структур ГТК Экономика 17:49
Производство машин и оборудования в Азербайджане возросло Транспорт 17:44
В Азербайджане назван рост поступлений в госбюджет по линии таможни Экономика 17:43
Назван объем инвестиций в основной капитал в Азербайджане в январе 2022 г. Экономика 17:38
В АБР назвали ключевые приоритеты сотрудничества с Грузией (Эксклюзив) Грузия 17:37
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко! Экономика 17:35
Мэр американского города подписала декларацию в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 17:29
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли в разы Энергетика 17:23
Обнародован топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти в январе Энергетика 17:20
Агентство по аграрному кредитованию разработает поощрительные механизмы для фермеров в Карабахе - глава правления Экономика 17:17
Экс-начальник финансовой службы ВВС Азербайджана обвиняется в хищении более 1 млн манатов Общество 17:12
Армянские бандиты на наших глазах расстреляли наших детей - свидетели трагедии в Гарадаглы (ФОТО/ВИДЕО) Армяно-азербайджанский конфликт 17:11
США сохраняют приверженность поддержке Азербайджана в укреплении европейской энергетической безопасности - Госдеп Политика 17:01
Осуществляй возврат НДС в «Kabinetim»! ИКТ 16:51
AccessBank объявляет тендер Тендеры 16:48
В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции Грузия 16:46
Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос за год Экономика 16:37
Азербайджан значительно увеличил производство автомобильного бензина и керосина Энергетика 16:30
Страховые сборы азербайджанской СК Azer Senaye Sığorta выросли за год Экономика 16:28
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы Политика 16:25
Азербайджано-узбекское СП намерено нарастить производство автомобилей в 2022 г. Узбекистан 16:12
230 хозяйствам Таджикистана рекомендовано переехать в более безопасные места для жительства Таджикистан 16:07
Казахстану необходима модернизация газотранспортной инфраструктуры - мнение Энергетика 16:03
В Азербайджане назван объем доходов сектора мобильной связи за январь 2022 г. ИКТ 15:53
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Экономика 15:52
Страховые выплаты азербайджанской СК Az Sığorta выросли за год Экономика 15:51
В Грузии изменили закон о едином подходе к производителям и импортерам лекарств Грузия 15:50
Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном Транспорт 15:48
Билл Гейтс считает, что "омикрон" станет последней острой фазой пандемии США 15:47
ЦИК Туркменистана зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Туркменистан 15:43
Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу – замминистра Энергетика 15:39
Азербайджан увеличил добычу товарного газа Энергетика 15:38
В Кыргызстане в 2021 году поступления с арендных земель составили более 64 млн сомов Кыргызстан 15:37
Туркменский госконцерн закупит материально-технических ресурсы Тендеры 15:34
Назван объем экспорта туркменского предприятия по производству пряжи Бизнес 15:32
100-летие Фикрета Амирова отметят в Узбекистане Культура 15:30
Страховые сборы азербайджанской СК Pasha Life выросли за год Экономика 15:24
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 15:22
В столице Азербайджана пройдут 27-е Первенство страны и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике Общество 15:21
Состоялись учения ВВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:14
Объявленный в розыск экс-директор ООО задержан в Украине и доставлен в Азербайджан Общество 15:05
bp о плановом техобслуживании в рамках крупных проектов в Азербайджане Энергетика 15:03
Министерство опровергло информацию об увольнении завотделом Госслужбы автотранспорта Азербайджана Общество 14:54
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане ИКТ 14:40
Азербайджанские гимнастки выступят на Международном турнире Gracia Fair Cup Общество 14:35
В Баку представлен проект, посвященный культурному наследию Польши в Азербайджане (ФОТО) Культура 14:30
Песков сообщил, что вопрос о встрече Путина и Байдена на повестке дня пока не стоит США 14:28
В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме (ВИДЕО) Общество 14:05
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны Общество 13:54
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:47
Упразднена должность главы аппарата TƏBIB Общество 13:44
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур Экономика 13:32
В Баку восстановлено движение транспорта на крупном проспекте - Дорожная полиция Общество 13:18
Регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş в Азербайджане завершится 31 марта Общество 13:11
Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего 5% - посол Экономика 13:05
TAP позволяет расширить охват сбора данных о транспортировке газа в Албании Энергетика 13:01
В Азербайджане пенсии сотрудников налоговых органов будут назначаться по новым правилам Экономика 12:58
Ряду военнослужащих МВД и Внутренних войск Азербайджана присвоено звание «Ветеран войны» Общество 12:56
Индия планирует расширить ассортимент своих товаров на азербайджанском рынке - посол Экономика 12:38
В минздраве Азербайджана объяснили задержку результатов тестов на COVID-19 Общество 12:33
В России за сутки госпитализировали 18 090 заразившихся коронавирусом Россия 12:27
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора Армения 12:25
Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана Казахстан 12:24
Число приезжих в Грузии значительно выросло за год Грузия 12:24
Узбекистан и Азербайджан нацелены на многократный рост двустороннего товарооборота - посол Узбекистан 12:22
В Азербайджане создают еще 50 субъектов агротуризма - Орхан Мамедов Экономика 12:20
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО) Политика 12:16
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио» Общество 12:13
Агротуризм сыграет важную роль в развитии освобожденных территорий Азербайджана – госагентство Экономика 12:05
Юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии пройдет в Баку Экономика 11:51
В Азербайджане планируют наладить сборку автобусов İveco (ФОТО) Транспорт 11:47
Все новости