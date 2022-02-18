Магнетизм и сакральное исполнение объединили музыкантов из Азербайджана, Германии и России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт с участием музыкантов из Азербайджана, Германии и России, сообщает Trend Life.

Вечер, организованный Центром Гете в Баку, посетили видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, известные представители культуры и искусства, многочисленные поклонники музыкального искусства.

В программе выступили заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов (саксофон), российский музыкант Владимир Нестеренко (орган) и Рамин Султанов (ударные). Солистка программы - вокалистка немецко-афганского происхождения Симин Тандер.

До концерта пианист, органист Владимир Нестеренко рассказал Trend Life, что несколько раз был участником Бакинского джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival), и каждый раз приезжает в нашу страну с большим удовольствием.

"В прошлом году на джаз-фестивале выступал с певицей Анной Кашиной, также участвовал в фестивале около 10 лет назад. В 2021 году мы играли вместе с азербайджанскими музыкантами – они молодые и очень толковые ребята, с которыми интересно работать. Естественно, знаком с таким направлением, как джаз-мугам, творчеством Вагифа Мустафазаде - это очень оригинальная музыка, сплав американского джаза с азербайджанским фольклором, который образует замечательный колорит", - сказал он.

Нестеренко добавил, что счастлив возможности выступить перед бакинской публикой, особенно в столь непростое время.

"Везде сейчас сложное время в связи с пандемией, и я очень рад, что удается каким-то чудесным образом проводить концерты. Надеюсь, что данный непростой период поскорее закончится, и мы все вернемся к привычному образу жизни", - добавил музыкант из Москвы.

По словам заслуженного артиста Раина Султанова, организатором концерта выступил Центр Гете в Баку, а идея собрать такой состав музыкантов принадлежит ему.

"На мой взгляд, мы подготовили очень хорошую программу с интересными композициями. Впервые выступаем в таком составе, музыканты приехали в Баку за пару дней до концерта, и мы успели провести несколько репетиций. Возможно, этот концерт послужит импульсом скооперироваться в будущем и еще раз сделать что-то совместное. С Симин Тандер выступаю впервые, а вот с Владимиром Нестеренко - великолепным органистом и пианистом из Москвы, мы сотрудничаем давно, у нас даже есть совместный проект", - отметил Раин Султанов.

Концерт прошел в гармоничной атмосфере, все присутствующие в зале с восхищением слушали выступления музыкантов, бурно аплодировали после каждого номера.

Чувственный голос Симин Тандер, ее сакральное исполнение вызвали восторг бакинской публики. Завораживающее звучание музыкальных инструментов поражало своим магнетизмом. Необычная концепция вечера, чудесно подобранный репертуар, великолепная акустика, и конечно, лучшие музыканты сделали этот вечер незабываемым.

В программе прозвучало около десяти композиций, также музыканты подготовили сюрприз для публики – азербайджанскую композицию.

(Автор: Джани Бабаева)