О женщине, которая бросает семью ради любви… - история от российских актеров в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Актеры Московского современного художественного театра 15 мая на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку представят спектакль "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, сообщает Trend Life. Начало в 19.00.

"Анна Каренина" – спектакль о нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному. О жизни в России 1870-х на разных её этажах - от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. О светской женщине, которая бросает семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте, который ищет в семье любовь и правду. О явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной сюжетной линией – Каренин и Анна.

Классический спектакль в Баку будет продемонстрирован с участием популярных российских артистов театра и кино - народного артиста России Владимира Стеклова, заслуженных артисток России Ольги Анохиной и Людмилы Татаровой-Джигурда, а также Яны Науменко, Дмитрия Мазурова, Михаила Павлика и других.

Спектакль будет представлен в постановке Руслана Банковского.

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(Автор: Джани Бабаева )