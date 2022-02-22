Однажды в Азербайджане. Освободившийся из тюрьмы отец, решил радикально вмешаться в судьбу сына (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Закончилась работа над полнометражным художественным фильмом "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) режиссера Асифа Рустамова, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм".

Проект реализован Azərbaycanfilm, İctimai TV, Baku Media Center и Arizona Films (Франция) при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Окончательная работа над проектом - звуковое микширование прошло в Париже.

По сюжету, освободившийся после длительного заключения в тюрьме отец (народный артист Гурбан Исмайлов) решил радикально вмешаться в судьбу сына – неудачливого художника (Эльшан Аскеров), который влюблен в девушку. Отношения перерастают в трагедию…

Авторы сценария – Асиф Рустамов и Роэлоф Жан Миннебо (Нидерланды), операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник – Рафиг Насиров, художник по костюмам – Шахин Гасанли, грим – Эльбрус Вахидов, звукорежиссер – Орхан Агаларов, генеральный продюсер – Фариз Ахмедов, креативный продюсер – Ирада Багирзаде.

Фильм будет представлен на международных кинофестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)