Сплав любовных интриг с участием звезд Азербайджана, Украины и Беларуси

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 5 марта состоится премьера оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Cпектакль будет показан в новой постановке и с обновленными декорациями.

Партию Тоски исполнит ведущая солистка Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов Оксана Крамарева. Партию Каварадосси - солист Академии Ла-Скала, заслуженный артист Азербайджана Азер Рзазаде, Скарпиа - ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов Владимир Громов.

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Тюремщика), Акрам Поладов (партия Ризничего), заслуженные артисты Алиахмед Ибрагимов (партия Сполетты), Турал Агасиев (партия Шарроне), а также приглашенный солист Мариинского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Магеррам Гусейнов (партия Анжелотти).

Художник-постановщик - академик Российской академии художеств, профессор и руководитель мастерской театрально-декорационного искусства факультета живописи Московского государственного академического художественного института им.В.И.Сурикова Дмитрий Чербаджи, режиссер-постановщик - народный артист России, профессор Александр Петров, хормейстер - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Отметим, что являясь одним из лучших произведений оперной классики, "Тоска", премьера которой состоялась в 1900 году, по сей день пользуется необыкновенной популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

Джакомо Пуччини, автор знаменитых опер "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Богема", "Девушка с Запада", впервые увидел спектакль о трагической судьбе оперной певицы "Тоска" по пьесе французского драматурга Викторьена Сарду в 1889 году в Милане. Острота конфликта и драматизм переживаний героев пьесы Сарду привлекли внимание и известных итальянских композиторов Верди и Франкетти, однако в конечном итоге права на написание оперы были переданы Пуччини.

В 1899 году, внеся некоторые изменения в сюжет Сарду и изменив судьбу главной героини, Пуччини сочинил музыку к опере "Тоска", авторами либретто которой стали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.

В основе сюжета – сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоска борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

(Автор: Джани Бабаева)