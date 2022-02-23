Представлен трейлер фильма "Родная Земля", снятого к 30-летию Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен трейлер полнометражного художественного фильма Ильгара Сафата "Doğma Torpaq" (Родная Земля, Motherland), снятого к 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Это эпическая история, которая охватывает советский период от начала 80-х, время изгнания тысяч азербайджанцев с родных земель из Армении, оккупации армянскими агрессорами Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, Ходжалинского геноцида, учиненного военными преступниками, 30-летнего ожидания освобождения и, наконец, Дня победы – 8 ноября 2020 года! В фильме красной нитью проходит судьба егеря из Карабаха, который во время армянской агрессии становится разведчиком и бьется во имя защиты родной земли.

Проект был реализован в течение года, съемки прошли в Баку, Шуше, Гобустане, Гахе, Загатале, Губе, Барде и на освобожденных от армянской агрессии территориях страны. В масштабном проекте приняли участие более тысячи людей. Фильм посвящен героям первой и второй Карабахских войн, светлой памяти шехидов.

В фильме снимались – народные артисты Гаджи Исмайлов, Мабуд Магеррамов, а также Алина Воронцова (Россия), Рустам Джабраилов, Орхан Аббасов, Азер Айдемир, Ильгар Мусаев, Горгуд Джафарлы, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова, Аждар Зейналов и другие.

Фильм "Родная Земля" является совместным производством киностудий "Нариманфильм" и "Азербайджанфильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)