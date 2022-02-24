Юсиф Эйвазов провел мастер-класс в одном из ведущих вузов Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов провел мастер-класс в одном из ведущих музыкальных вузов Москвы - Государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке, сообщает Trend Life.

Юсиф Эйвазов встретился с преподавателями вуза и провел урок для молодых вокалистов, лауреатов Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года, студентов Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке. Слушатели мастер-класса получили профессиональные советы и познакомились с уникальной техникой исполнения азербайджанского артиста.

"Я был поражён тем, сколько собралось студентов! Я очень тронут! Из-за того, что наша встреча, к сожалению, была организована в сжатые сроки и мой график не позволил посвятить вам больше времени, поработать более основательно и ответить на все вопросы – именно поэтому мы сразу договорились с руководством института, что я проведу встречу со студентами 31 марта. Мы обязательно поработаем, отвечу на все интересующие вас вопросы", - сказал Юсиф Эйвазов.

Отметим, что Юсиф Эйвазов — давний друг Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, более того, в 2021 году исполнитель был удостоен звания Почетного профессора института.

(Автор: Вугар Иманов)