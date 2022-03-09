В Хырдалане откроется выставочный проект "Устойчивая мода: будущее текстиля".

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры города Хырдалан 11 марта в 18.00 откроется выставочный проект "Устойчивая мода: будущее текстиля", организованный исполнительной властью Абшеронского района и муниципалитетом города Хырдалан совместно с посольством Швеции в Азербайджане в сотрудничестве с региональным Управлением культуры города Сумгайыт, сообщает Trend Life.

Выставка подготовлена Шведским институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды. Она посвящена основным проблемам индустрии моды и в ее рамках демонстрируются шведские решения и инициативы для более устойчивого будущего. Куратор выставочного проекта - Кенуль Рафиева.

Индустрия моды - одна из самых загрязняющих отраслей в мире. Повторно используются или перерабатываются только 20 процентов из 62 миллионов тонн одежды, которая используется во всем мире ежегодно. Выставка посвящена тому, как производители и потребители могут минимизировать нежелательные экологические последствия индустрии моды, максимизируя ремонт, переделку, повторное использование и переработку изделий одежды и их компонентов. Проект также отражает размышления о шведской и азербайджанской моде, экологическом искусстве и текстильном производстве, о традиционных и экологически чистых женских ремеслах.

В рамках выставки создана "Гурама" из неиспользуемых текстильных тканей, собранных жителями Хырдалана, которая является продуктом коллаборации общины. Она отражает личное художественное видение будущего экологически чистого текстиля в Азербайджане и является примером совершенно другого подхода, сочетающего традиционное ремесло и коллективный экологический опыт.

На выставке также представлены работы приглашенных художников Людмилы Христесевой (Швеция) и Гюнель Равиловой (Азербайджан). Посредством мультимедийного диалога художники предлагают два разных взгляда на моду, текстиль и экологию и пытаются определить роль текстиля в формировании женской идентичности.

Выставка "Устойчивая мода: будущее текстиля" пройдет в Доме культуры города Хырдалан с 11 марта по 11 апреля 2022 года. Вход бесплатный.

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(Автор: Вугар Иманов)