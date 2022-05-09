Кто объявит результаты голосования от Азербайджана на "Евровидении-2022"?

БАКУ /Trend Life/ - Результаты голосования членов азербайджанского жюри - баллы участникам "Евровидения-2022" объявит ведущая Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Нармин Салманова.

Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Национального вещателя конкурса песни "Евровидение" – Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Согласно правилам конкурса, ведущая в прямом эфире İTV объявит результаты голосования жюри от Азербайджана в финале "Евровидения", который состоится 14 мая.

Комментировать конкурс будет известный исполнитель, композитор Мурад Ариф.

Отметим, что конкурсная песня представителя Азербайджана Надира Рустамли называется Fade To Black, ее авторы – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард. Декорации сценического номера азербайджанского артиста выполнены в виде платформы в форме лестницы. В сценическом номере интересно выстроен свет, который усиливает эффект от песни.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Слоган - The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавляет композитор и продюсер Иса Меликов.