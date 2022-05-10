В тот месяц май... Поэтический Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошел вечер поэзии и музыки "В тот месяц май...", посвященный 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной (1937-2010), сообщает Trend Life.

Первые стихотворения Беллы Ахмадулиной были опубликованы, когда поэтессе было восемнадцать. Спустя всего несколько лет ее творческие вечера уже проходили с аншлагом, а тексты становились шлягерами. В 60-е годы её творчество произвело настоящий поэтический бум. Поразительным образом Ахмадулиной удавалось собирать полные стадионы. Поклонники любили её произведения, а композиторы превращали их в прекрасные песни, романсы. Белла Ахмадулина выпустила 33 поэтических сборника, писала эссе и очерки, переводила стихотворения на русский со множества языков. Поэзия для нее являлась откровением, в котором проявлялось столкновение нового и старого в жизни и творчестве. Отличительной чертой произведений поэтессы были камерность и внимание к внутреннему миру человека. Даже самые незначительные детали и образы могли зажечь в поэзии Беллы Ахмадулиной дерзкую фантазию, которая рождала на свет новые образы и сюжеты.

Белла Ахмадулина написала прекрасные стихи о героях Великой Отечественной войны и в честь Дня Победы – 9 мая, которые в этот вечер прозвучали в исполнении актрис театра Медины Муллаевой, Зумруд Алиевой, Иоанны Ферштандт, Сабины Асим, Самиры Рустамовой, а также юной актрисы театра "Гюнай" Златы Мариной. Музыкальным гостем вечера стала талантливая молодая исполнительница, лауреат международных музыкальных конкурсов Нафиса Акиева. Яркой и неподражаемой нотой вечера прозвучало выступление любимицы бакинской публики, народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной.

Мероприятие организовано вице-президентом международного фестиваля искусств "Место встречи - Баку" и Клуба авторской песни "Баку" Вафой Мамедовой при поддержке Русского дома в Баку и Бакинской русдрамы.