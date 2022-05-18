Министерство культуры Азербайджана и Международный фонд тюркской культуры и наследия будут реализовывать совместные проекты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова и президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой, посвященная реализации совместных проектов, сообщает Trend Life.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения существующих партнерских отношений между фондом и Азербайджаном - его страной-учредителем, а также реализации совместных проектов по укреплению культурного единства тюркского мира.

Отметив объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году, стороны обсудили предстоящие работы в рамках совместного сотрудничества.

В ходе встречи было отмечено, что фонд продолжит вносить свой вклад в глобальную кампанию "Мир во имя культуры" (Peace4Culture), инициированную министерством культуры Азербайджана для информирования мировой общественности о ситуации на освобожденных территориях, разрушенной инфраструктуре и культурном геноциде, совершенном армянскими агрессорами.

Эта глобальная кампания направлена на сохранение культурного наследия путем мира, создания миролюбивых и устойчивых обществ и укрепления международных систем.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с утверждением бюджета фонда и формированием его секретариата на международном уровне, дальнейшей широкомасштабной реализацией проектов по изучению и популяризации богатой культуры и истории входящих в него стран.