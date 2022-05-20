Мировая классика в Баку в исполнении лауреатов международных конкурсов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана Yeni adlar ("Новые имена") в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной музыкальный вечер, сообщает Trend Life.

На его открытии доцент кафедры "История музыки" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Минаханум Бабаева рассказала, что проект Yeni adlar направлен на сохранение национальной музыки и культурного наследия, развитие и пропаганду исполнительского искусства, представление широкой общественности творчества молодых исполнителей. В рамках проекта на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева молодые талантливые музыканты выступают с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов.

На концерте в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова (художественный руководитель - ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, директор - проректор БМА, народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова) выступили студенты академии, лауреаты международных конкурсов Азиз Панах (гобой) и Нармин Наджафли (фортепиано). Прозвучали музыкальные произведения мировых классиков Мендельсона, Чимарозы и Шопена.

Среди почетных гостей вечера были заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Анар Керимов, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, народная артистка Егяна Ахундова и другие деятели культуры.

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