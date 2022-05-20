Накануне смерти... Последний выход на сцену Вагифа Асадова в Шеки, последний спектакль "Фисташковое дерево" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 мая от остановки сердца на 76-м году жизни скончался видный режиссер театра и кино, сценарист, актер, режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Вагиф Асадов, сообщает Trend Life.

Из жизни ушел всегда добродушный и отзывчивый человек, радующий зрителей не только замечательными спектаклями, но и даровавший им прекрасное настроение, всегда приходящий на помощь...

Очень тяжело осознавать, что от нас ушел такой человек. Он очень рано, в 53 года, потерял супругу, актрису Земфиру Алиеву. Для Вагифа Асадова стали ударом и последние два года: в 2020 году трагически скончался его сын, а в 2021 году – внук.

В социальных сетях он часто делился их фотографиями, а на мероприятиях всегда был очень позитивным, скрывая в себе эту боль только с одной целью – даровать окружающим положительные эмоции. Со вчерашнего дня было сказано много добрых слов в память о Вагифе Асадове.

Его последним спектаклем стала постановка "Фисташковое дерево" по одноименному произведению видного писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова. Спектакль был поставлен 15 апреля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова.

И буквально накануне своей кончины, несмотря на сильные боли в сердце, он поехал в Шеки, чтобы принять участие в 60-летии заслуженного артиста Абульфата Салахова на сцене Шекинского государственного драматического театра и вручить ему медаль "Мастер" от имени Союза театральных деятелей Азербайджана. Это выступление на сцене стало последним в жизни Вагифа Асадова…

Вагиф Асадов родился 5 апреля 1947 года в Нахчыване. Он был выпускником факультета "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. После окончания вуза в 1969-1989 годах работал в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулизаде: был актером, режиссером - постановщиком и главным режиссером коллектива. В 80-х годах стал создателем Театра поэзии "Джавид" в Нахчыване. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном театре юного зрителя режиссером - постановщиком. Являлся автором более 50 фильмов и спектаклей. Также поставил несколько спектаклей в Государственном национальном драматическом театре и Иреванском государственном драматическом театре. Был режиссером и автором сценария ряда фестивалей, государственных мероприятий и проектов, посвященных видным деятелям истории и культуры, среди которых Джалил Мамедгулизаде, Гусейн Джавид, Самед Вургун, Гасан Турабов и т.д. Удостоен национальных премий и наград.

Аллах рехмет элясин!