Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

«…Верю, что день придет,

Станет свободной родная страна!

Сбросит рабства оковы навек народ,

Он никогда не забудет о нас…»

(отрывок из корейской народной песни Ариан)

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Кореей и Азербайджаном. Выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узерира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова прошло с огромным успехом и, нужно сказать, что оно останется незабываемым для всех любителей и профессионалов музыкального искусства.

Работа над сложнейшими партитурами проходит рефреном через все творчество Ялчина Адигезалова. Однако, при всей своей огромной нагрузке – как гастрольной, концертной, так и педагогической, маэстро всегда остается в творческом поиске. Живя в напряженном, стремительном темпе, Ялчин Адигезалов с большим энтузиазмом берется за интересную новую работу, никогда не отступает перед трудностями, умеет их преодолевать и не идет проторенным путем.

Случай с симфонией «Корея» (1991-1992) прославленного польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого (1933-2020), прозвучавшей в первом отделении концерта – именно такой. Взявшись за исполнение столь сложного сочинения, Ялчин Адигезалов осуществил премьеру этой симфонии в Баку, чем и сделал этот вечер незабываемым.

Кшиштоф Пендерецкий написал симфонию «Корея» по заказу правительства Южной Кореи по случаю 50-летия освобождения от японского ига. Впервые симфония была исполнена в 1992 году в Сеуле, под управлением одного из крупнейших дирижеров современности Лорина Маазеля. В 1999 году симфонию исполнили и записали под управлением польского дирижера Энтони Вита, а в 2013 году в издательстве DUX, к 80-летию автора, вышло собрание всех симфоний Пендерецкого, которыми дирижировал сам автор. За это издание Пендерецкий был удостоен Classical Music Award, своего рода Нобелевской премии для музыкантов. И вот теперь, за исполнение столь сложного сочинения взялся Ялчин Адигезалов. И, нужно сказать, что интерпретация нашего дирижера с первых же минут захватила и покорила всех слушателей. Маэстро не вуализировал, не расцвечивал простоту (иногда нарочито чрезмерную) почерка композитора, он ставил своей целью найти в этой «прозрачности» свой драматургический смысл, побуждая исполнителей к искренности переживаний. В итоге ему удалось создать стройную, логически выстроенную и ясную панораму сочинения, полностью раскрывающую основную цель композитора.

К слову, исполнение подобного сочинения в нынешнее время в Азербайджане, только завершившем 44-дневную победоносную войну за освобождение находившихся под оккупацией в течение 30 лет земель Карабаха, в интерпретации Ялчина Адигезалова, музыканта, с богатыми шушинскими корнями, приобрело новые краски, новый взгляд на тему войны в современном мире. Думается, что никто другой из предыдущих дирижеров не был так непосредственно близок к этой теме, не пропускал ее так глубоко через себя. Может быть, именно поэтому все нити новой премьеры сводились к дирижеру как единому центру. Каждая линия партитуры была им продумана и связана с общей концепцией, исполнение отличалось необыкновенной проникновенностью. Симфония звучала исключительно вдохновенно, - порой лирично, порой торжественно, но всегда эмоционально-наполнено.

Заметим, что до 1973 года, до своей Первой симфонии Пендерецкий был в авангардных, радикальных поисках. После Первой симфонии автора стала больше интересовать доступная обычному меломану, близкая по эмоциям и понятная по выражению и содержанию музыка. В симфонии «Корея» автор цитирует, казалось бы, простую трехзвучную корейскую народную песню. И на основе этого небогатого музыкального материала ему удалось «собрать» и развернуть масштабное 40-минутное симфоническое полотно, наполненное пронзительной по простоте и душевности лирикой и, вместе с тем, эмоциональной патетической возвышенностью. Напомним, что Кшиштоф Пендерецкий неоднократно обращался в своем творчестве к теме войны и человеческих страданий, например - «Плач по жертвам Хиросимы» для струнного оркестра, «Польский реквием», музыка к фильму «Катынь» и др. Тем самым он старался выразить свою гражданскую позицию, объявить всем о том, на какой он стороне.

Симфония «Корея» заметно освежила и обогатила репертуар симфонического оркестра, которому не раз приходилось на фоне традиционной классики исполнять самые неординарные сочинения современных авторов, и мы надеемся, что еще не раз услышим это сочинение.

Тройной концерт Бетховена (ор.56), прозвучавший во втором отделении, преимущественно выдержан в тонах возвышенной героики, но без напряженной конфликтности. Богатство красок, одухотворенность и захватывающая энергия сочинения носят скорее праздничный, жизнеутверждающий характер. Оркестр был многокрасочен и полнозвучен, в очередной раз продемонстрировав совершенное мастерство и блистательное владение высотами мировой музыкальной культуры.

Разумеется, чрезвычайно важна роль солирующих инструментов. Солистками концерта были приглашенные корейские исполнительницы - Жингвон Жин (фортепиано), Меехае Рьо (виолончель) и Жинжоо Жеон (скрипка). Их игра отличалась чувством стиля, тонким использованием тембровых и технических приемов. Удивительно ровное, равноценное состязание солистов предоставило всем слушателям возможность непосредственного участия в активном творческом процессе.

Третье сочинение, прозвучавшее в программе концерта – небольшая корейская зарисовка «Весна Родины», авторами которой являются Хонг Нан Па и Ли Вон Су, с отличным чувством стиля и мастерски инструментованная для оркестра талантливым композитором Аязом Гамбарли. Практически оно стало драматургическим апофеозом вечера.

Восторженная публика, и даже сдержанные корейцы, представители различных дипломатических корпусов, все присутствующие на концерте щедро расточали признательность и восхищение.

Мы поздравляем всех участников концерта с этим событием. Надеемся, в Баку еще не раз прозвучат премьеры сочинений выдающихся композиторов современности, и азербайджанских в том числе. Для этого у нас есть все - и замечательные коллективы, и прекрасные дирижеры, а самое главное – невероятно богатый по своему духовному содержанию азербайджанский народ, всегда открытый для творческого общения с искусством больших художников и национальным творчеством народов мира.

Специально для Trend Life заслуженный педагог Азербайджана, профессор, доктор философии по искусствоведению Лейла Мамедова-Фараджева