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Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 25 мая 2022 17:47
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ -

«…Верю, что день придет,

Станет свободной родная страна!

Сбросит рабства оковы навек народ,

Он никогда не забудет о нас…»

(отрывок из корейской народной песни Ариан)

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Кореей и Азербайджаном. Выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узерира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова прошло с огромным успехом и, нужно сказать, что оно останется незабываемым для всех любителей и профессионалов музыкального искусства.

Работа над сложнейшими партитурами проходит рефреном через все творчество Ялчина Адигезалова. Однако, при всей своей огромной нагрузке – как гастрольной, концертной, так и педагогической, маэстро всегда остается в творческом поиске. Живя в напряженном, стремительном темпе, Ялчин Адигезалов с большим энтузиазмом берется за интересную новую работу, никогда не отступает перед трудностями, умеет их преодолевать и не идет проторенным путем.

Случай с симфонией «Корея» (1991-1992) прославленного польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого (1933-2020), прозвучавшей в первом отделении концерта – именно такой. Взявшись за исполнение столь сложного сочинения, Ялчин Адигезалов осуществил премьеру этой симфонии в Баку, чем и сделал этот вечер незабываемым.

Кшиштоф Пендерецкий написал симфонию «Корея» по заказу правительства Южной Кореи по случаю 50-летия освобождения от японского ига. Впервые симфония была исполнена в 1992 году в Сеуле, под управлением одного из крупнейших дирижеров современности Лорина Маазеля. В 1999 году симфонию исполнили и записали под управлением польского дирижера Энтони Вита, а в 2013 году в издательстве DUX, к 80-летию автора, вышло собрание всех симфоний Пендерецкого, которыми дирижировал сам автор. За это издание Пендерецкий был удостоен Classical Music Award, своего рода Нобелевской премии для музыкантов. И вот теперь, за исполнение столь сложного сочинения взялся Ялчин Адигезалов. И, нужно сказать, что интерпретация нашего дирижера с первых же минут захватила и покорила всех слушателей. Маэстро не вуализировал, не расцвечивал простоту (иногда нарочито чрезмерную) почерка композитора, он ставил своей целью найти в этой «прозрачности» свой драматургический смысл, побуждая исполнителей к искренности переживаний. В итоге ему удалось создать стройную, логически выстроенную и ясную панораму сочинения, полностью раскрывающую основную цель композитора.

К слову, исполнение подобного сочинения в нынешнее время в Азербайджане, только завершившем 44-дневную победоносную войну за освобождение находившихся под оккупацией в течение 30 лет земель Карабаха, в интерпретации Ялчина Адигезалова, музыканта, с богатыми шушинскими корнями, приобрело новые краски, новый взгляд на тему войны в современном мире. Думается, что никто другой из предыдущих дирижеров не был так непосредственно близок к этой теме, не пропускал ее так глубоко через себя. Может быть, именно поэтому все нити новой премьеры сводились к дирижеру как единому центру. Каждая линия партитуры была им продумана и связана с общей концепцией, исполнение отличалось необыкновенной проникновенностью. Симфония звучала исключительно вдохновенно, - порой лирично, порой торжественно, но всегда эмоционально-наполнено.

Заметим, что до 1973 года, до своей Первой симфонии Пендерецкий был в авангардных, радикальных поисках. После Первой симфонии автора стала больше интересовать доступная обычному меломану, близкая по эмоциям и понятная по выражению и содержанию музыка. В симфонии «Корея» автор цитирует, казалось бы, простую трехзвучную корейскую народную песню. И на основе этого небогатого музыкального материала ему удалось «собрать» и развернуть масштабное 40-минутное симфоническое полотно, наполненное пронзительной по простоте и душевности лирикой и, вместе с тем, эмоциональной патетической возвышенностью. Напомним, что Кшиштоф Пендерецкий неоднократно обращался в своем творчестве к теме войны и человеческих страданий, например - «Плач по жертвам Хиросимы» для струнного оркестра, «Польский реквием», музыка к фильму «Катынь» и др. Тем самым он старался выразить свою гражданскую позицию, объявить всем о том, на какой он стороне.

Симфония «Корея» заметно освежила и обогатила репертуар симфонического оркестра, которому не раз приходилось на фоне традиционной классики исполнять самые неординарные сочинения современных авторов, и мы надеемся, что еще не раз услышим это сочинение.

Тройной концерт Бетховена (ор.56), прозвучавший во втором отделении, преимущественно выдержан в тонах возвышенной героики, но без напряженной конфликтности. Богатство красок, одухотворенность и захватывающая энергия сочинения носят скорее праздничный, жизнеутверждающий характер. Оркестр был многокрасочен и полнозвучен, в очередной раз продемонстрировав совершенное мастерство и блистательное владение высотами мировой музыкальной культуры.

Разумеется, чрезвычайно важна роль солирующих инструментов. Солистками концерта были приглашенные корейские исполнительницы - Жингвон Жин (фортепиано), Меехае Рьо (виолончель) и Жинжоо Жеон (скрипка). Их игра отличалась чувством стиля, тонким использованием тембровых и технических приемов. Удивительно ровное, равноценное состязание солистов предоставило всем слушателям возможность непосредственного участия в активном творческом процессе.

Третье сочинение, прозвучавшее в программе концерта – небольшая корейская зарисовка «Весна Родины», авторами которой являются Хонг Нан Па и Ли Вон Су, с отличным чувством стиля и мастерски инструментованная для оркестра талантливым композитором Аязом Гамбарли. Практически оно стало драматургическим апофеозом вечера.

Восторженная публика, и даже сдержанные корейцы, представители различных дипломатических корпусов, все присутствующие на концерте щедро расточали признательность и восхищение.

Мы поздравляем всех участников концерта с этим событием. Надеемся, в Баку еще не раз прозвучат премьеры сочинений выдающихся композиторов современности, и азербайджанских в том числе. Для этого у нас есть все - и замечательные коллективы, и прекрасные дирижеры, а самое главное – невероятно богатый по своему духовному содержанию азербайджанский народ, всегда открытый для творческого общения с искусством больших художников и национальным творчеством народов мира.

Специально для Trend Life заслуженный педагог Азербайджана, профессор, доктор философии по искусствоведению Лейла Мамедова-Фараджева

Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
Бакинская премьера симфонии "Корея" (ВИДЕО, ФОТО)
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