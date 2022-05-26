Торжество азербайджанской музыки в Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Геракла Дворца Лихтенштейнов, одного из роскошных исторических памятников Вены, состоялся торжественный вечер - классический концерт и официальный прием в честь Дня независимости Азербайджана, отмечаемого 28 мая. Об этом сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

В вечере, организованном посольством Азербайджана в Австрии и Культурным центром нашей страны, приняли участие руководители дипломатических миссий различных стран мира, официальные лица, известные политические, общественные и культурные деятели Австрии, руководители и представители международных организаций, наши соотечественники.

Официальную часть мероприятия открыл посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли, который рассказал о роли Азербайджанской Демократической Республики в истории страны и отметил, что современный и независимый Азербайджан успешно реализует идеалы и принципы первой демократической республики на Востоке.

После официальной части состоялся торжественный концерт всемирно известного Венского камерного оркестра под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

В исполнении оркестра прозвучали лучшие образцы азербайджанской классической музыки - произведения Узеира Гаджибейли, Асефа Зейналлы, Гара Гараева, Муслима Магомаева, а также великих австрийских композиторов Франца Шуберта и Иоганна Штрауса. На концерте также выступили азербайджанские певцы и музыканты - сопрано Марзия Гусейнова, баритон Орхан Джалилов и скрипач Фарид Фейзуллаев.

Впервые в Австрии в исполнении Марзии Гусейновой и Фарида Фейзуллаева прозвучали произведения Фикрета Амирова - Вокализы из балета "Низами" и Мугам-поэма для скрипки с оркестром.

Выступление азербайджанских музыкантов было встречено бурными аплодисментами.