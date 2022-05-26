Чудесный вечер в Баку семейной пары - азербайджанки и итальянца (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Баку в Центре современного иcкусства YARAT прошел концерт Kamalia Alizadeh Group, сообщает Trend Life.

Композитор и пианистка Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). С 2006 года училась в городе Модена (Италия) в Istituto Superiore di Studi Musicali, была преподавателем музыки в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии, Греции, Испании, Португалии, Израиле и других странах. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку. Кямаля Ализаде замужем за итальянским композитором, гитаристом и музыковедом Стефано Мускаритоло. Вместе с супругом она в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты в Азербайджане и других странах.

В концертной программе приняли участие заслуженный артист, вокалист Ильхам Назаров, музыканты – Элина Алиева и Самир Асадов (скрипка), Узеир Махмудбейли (альт), Эйюб Алиев (виолончель).

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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