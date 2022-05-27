В Баку появился мир легендарных викингов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в The Orange Grove прошел концерт норвежского коллектива Helge Lien Trio, сообщает Trend Life.

В скандинавских легендах говорится, что Норвегия расположена к востоку от солнца и к западу от луны. Норвегию называют страной полуночного солнца, поскольку 1/3 территории лежит к северу от Северного полярного круга, где солнце с мая по июль почти не заходит за горизонт. В середине зимы на крайнем севере почти круглые сутки держится полярная ночь, а на юге световой день длится всего несколько часов. Эта страна живописных ландшафтов, с зубчатыми горными хребтами, долинами, обработанными ледниками, заливами-фьордами с крутыми берегами, родина легендарных викингов.

Этот дух музыканты постарались передать в концертной программе. Основатель группы, лауреат международных конкурсов Хельге Лиен не впервые выступает в Азербайджане. Бакинская публика уже успела оценить и полюбить это джазовое трио за неповторимый стиль и воплощение духа Скандинавии. В авторских композициях прослеживается баланс между лирическими традициями классика Билла Эванса до авангардных импровизаций, с элементами этнических мотивов меланхолии народов севера. Хельге Лиен в унисон с Йоханнесом Эйком (бас) и Кнутом Аалефьяром (барабаны) творили сказочно-медитативную атмосферу камерной музыки словно диалог внутри джаз-трио.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проходит в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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