Азербайджанская государственная детская филармония отметила 30-летие праздничным концертом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония отметила 30-летие праздничным концертом, сообщает Trend Life.

На открытии в фойе была представлена художественная экспозиция "Bacarıqlı əllər" (Умелые руки) с песнями и танцами юных талантов. Министр культуры Азербайджана Анар Керимов осмотрел экспозицию и ознакомился с деятельностью детской филармонии.

Среди гостей вечера были ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, секретарь Союза композиторов Азербайджана, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист Сардар Фараджов, представители творческой интеллигенции и молодежи.

В своем выступлении министр Анар Керимов поздравил коллектив детской филармонии со знаменательным событием, отметив заботу и внимание государства к культуре и искусству, условия, созданные для раскрытия творческого потенциала подрастающего потенциала, воспитания достойного поколения.

Директор филармонии, заслуженный деятель искусств Дилара Алиева рассказала об истории и успехах очага культуры. Азербайджанская государственная детская филармония была основана 2 сентября 1991 года и функционирует при поддержке министерства культуры. В ней действуют различные творческие кружки для участников от 4 до 18 лет. В мае 2019 года состоялось открытие филармонии после капитального ремонта и реконструкции. По нескольким направлениям здесь обучается более 500 человек. Здесь преподаются танцевальное, изобразительное и другие виды искусств, уделяется большое внимание художественно-эстетическому развитию детей, выявлению их талантов и т.д. Действуют ансамбль фольклорной песни и танца, ансамбль народных инструментов, хоровой коллектив, детский театр, камерный ансамбль, ансамбль духовых инструментов, кружок рисования, юношеский симфонический оркестр и народно-инструментальный ансамбль.

Почетными дипломами министерства культуры Азербайджана был отмечен ряд сотрудников филармонии.

В концертной программе выступили юные таланты и коллективы филармонии. Они представили яркие и интересные театрализованные, танцевальные, инструментальные и вокальные номера, который сопровождались овациями зрителей.

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