Для военнослужащих в Шуше организован грандиозный концерт в честь Дня независимости Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шуше состоялся грандиозный концерт Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста, уроженца этого города Фуада Ибрагимова (художественный руководитель оркестра - народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, директор - народная артистка Азербайджана, проректор БМА Егяна Ахундова) и мугам-группы Naz-nazı, сообщили Trend Life в пресс-службе академии.

Концерт был организован БМА, Азербайджанской национальной консерваторией и посвящен Году города Шуша и Дню независимости Азербайджана. Его зрителями стали военнослужащие, проходящие службу в Шуше.

В числе гостей были проректор БМА по учебной работе, заслуженный педагог Нармина Гулиева, народная артистка, проректор академии по международным связям Егяна Ахундова, деятели культуры и искусства.

На концерте выступили народная артистка Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Анар Шушалы, Джалал Керимов, Малик Мансуров, лауреат международных конкурсов Назрин Асланлы, лауреаты национальных конкурсов Гюльнар Гудратли, Нушаба Керимли, Гюнай Имамвердиева и Мирали Сарызаде.

Яркая концертная программа включала композиции в жанрах азербайджанской традиционной музыки, а также жемчужины национальной музыкальной классики, такие как "Аразбары" Узеира Гаджибейли, "Праздник Шехерезады" из балета "1001 ночь" Фикрета Амирова, "Мечты Комде" из балета "Поэма двух сердец" Арифа Меликова, танец из балета "Тропою грома" Гара Гараева, "Гайтагы" и романс "Мечта" Ниязи, "Песня Теймура" и "Карабах" Джахангира Джахангирова, "Гвоздика" Васифа Адыгезалова, "Моя Родина" Сулеймана Алескерова, "Шуша" Анара Ибрагимова, народные песни и теснифы Qaragilə, Sarı bülbül, Qoy gülüm gəlsin, Şahnaz, Qarabağ şikəstəsi.

В конце концерта прозвучали зажигательные национальные танцевальные мелодии, услышав которые, зрители не смогли усидеть на месте и поддержали общее праздничное настроение темпераментными танцами. Завершился праздничный вечер всеобщим исполнением песни "Азербайджан" Муслима Магомаева, которую зрители стоя встретили бурными аплодисментами.