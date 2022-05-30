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Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2022 15:12
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Landmark Orange Grove состоялся Тройной концерт для фортепиано, альта и скрипки Людвига ван Бетховена, сообщает Trend Life.

Звёзды концерта - Зулейха Усубова, Ровшан Амрахов и Эйюб Алиев, три талантливых музыканта, которых объединяют победы на конкурсах, успешные музыкальные проекты и огромная любовь к музыке.

Пианистка Зулейха Усубова работает концертмейстером балета в Государственном академическом театре оперы и балета. Лауреат международных и национальных конкурсов, участник Габалинских международных фестивалей.

Скрипач Ровшан Амрахов стал студентом Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, затем Консерватории Турку в Финляндии, класс профессора Александра Винницкого. Работал с такими дирижерами, как Павел Котла и Невилл Марринер. Является одним из ведущих солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Виолончелист Эйюб Алиев выступает во многих оркестрах и различных музыкальных проектах. Является лауреатом республиканского конкурса, был участником мастер-классов всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы представляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az, Azernews.az

Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
Великая музыка Бетховена под открытым небом вечернего Баку (ФОТО)
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