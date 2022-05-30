160-летие со дня рождения Мирзы Алекбера Сабира – судьба великого азербайджанского поэта

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта, сатирика, выдающегося просветителя Мирзы Алекбера Сабира (1862 – 1911 годы), сообщает Trend Life.

Мирза Алекбер Сабир (Таирзаде) родился 30 мая 1862 года в Шамахы, в семье мелкого торговца. Начальное образование он получил в духовной школе, но в 1874 году поступил в только что открытую известным просветителем, поэтом-сатириком Сеидом Азимом Ширвани школу нового типа, где, в отличие от традиционных школ, преподавались общеобразовательные предметы, азербайджанский и русский языки. Учеба Сабира в этой школе и особенно знакомство с Ширвани сыграли в жизни будущего поэта, в формировании его взглядов большую роль. Сеид Азим Ширвани обратил внимание на незаурядные способности мальчика и руководил его первыми поэтическими опытами. Свое первое стихотворение Сабир сочинил в восемь лет. Ширвани продолжал помогать ему и позднее, когда Сабир по настоянию отца вынужден был бросить школу, в которой он успел проучиться всего два года. Отец Сабира заставил юношу работать в лавке, но это занятие крайне тяготило будущего поэта, и все своё свободное время он отдавал самостоятельной учёбе и любимой поэзии.

В возрасте 23 лет Сабир под предлогом паломничества в святые места отправляется в путешествие по Закавказью, Ирану, Ираку, Средней Азии. В Ашхабаде его застает весть о смерти отца. Сабир возвращается в Шамахы, и на плечи молодого поэта ложатся тяжелые заботы о семье. Нужда и бедность преследуют Сабира. Его бедственное положение усугубляется тем, что сатирические стихи Сабира, которые уже в это время широко распространяются среди народа, вызывают негодование духовенства, и оно всячески травит поэта.

В 1900 году после учебы за границей в Шамахы возвращается прогрессивно настроенный молодой поэт Аббас Саххат, в доме которого часто собирается местная интеллигенция. Саххат сразу заметил Сабира, и между ними завязалась тесная дружба.

Первое произведение Сабира в печати появилось только в 1903 году в газете "Шарги-Рус". В 1903-1905 годах Сабир сотрудничал с различными газетами и журналами.

В формировании творчества Сабира решающую роль сыграл сатирический журнал "Молла Насреддин". Стихи Сабира, его едкие эпиграммы, словесные портреты появлялись на страницах журнала с красочными иллюстрациями художника Азима Азимзаде. Ряд произведений Сабир создал совместно с Джалилом Мамедгулузаде. Вместе с ним и другими передовыми писателями Сабир создал новую сатирическую школу в азербайджанской литературе реалистического направления.

"Сабир" (в переводе "терпеливый") - один из многочисленных псевдонимов поэта. Это имя и закрепилось за поэтом, хотя у него были и другие псевдонимы. Мирза Алекбер Сабир прожил жизнь, которая принуждала его воистину терпеливо сносить все горести и заботы, выпавшие на его долю с детства - учеба в моллахане с зубрежками и телесными наказаниями, тягостная для него служба в лавке отца, тяжелое материальное положение, землетрясение в Шамахы, разрушившее его дом, преследование за сатирические стихи.

Мирза Алекпер Сабир умер 12 июля 1911 года в расцвете творческих сил. Похоронен в родном городе Шамахы.

Сабир по праву считается основателем азербайджанской сатирической поэзии. Ему не суждено было дожить до выхода в свет своего собрания сатирических произведений "Хоп-хоп-наме". В издании наиболее полно представлены стихи поэта, оно увидело свет в 1912 году благодаря средствам, собранным передовой интеллигенцией после его смерти.