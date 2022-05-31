Она пленила красотой и тембром голоса… - юбилейный концерт Инары Бабаевой в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся юбилейный концерт заслуженной артистки Азербайджана, доцента Государственного университета культуры и искусства Инары Бабаевой, посвященный 20-летию ее творческой деятельности на сцене театра, сообщает Trend Life.

Инара Бабаева обладает сильным голосом с красивым тембром и богатой палитрой оттенков. Она является ведущей солисткой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и прекрасно владеет актерским мастерством, а вокальное искусство Инары Бабаевой отличается утонченной музыкальностью и точностью стиля.

Спектакли с ее участием по произведениям выдающихся азербайджанских и зарубежных композиторов всегда собирают аншлаги и тепло принимаются публикой.

В ходе юбилейного концерта Инара Бабаева порадовала поклонников оперного искусства как сольными выступлениями, так и дуэтными композициями, которые она исполнила со своими коллегами, известными вокалистами – заслуженными артистами Азербайджана Фаридой Мамедовой, Рамилем Гасымовым, Илахой Эфендиевой, Ильхамом Назаровым, Сабиной Вахабзаде и Туралом Агасиевым.

Вниманию публики были представлены популярные увертюры, арии и дуэты из знаменитых опер – "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта, "Пуритане" Винченцо Беллини, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Богема" Джакомо Пуччини, "Лакме" Лео Делиба, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Севиль" Фикрета Амирова, "Мехсети" Пикя Ахундовой и других. Артисты выступили в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением Орхана Гашимова.

Вокалисты устроили феерию оперных хитов, на которые публика в зале реагировала бурными аплодисментами. Безусловно, главной героиней вечера была Инара Бабаева, которая пленила публику своей красотой и тембром голоса.

Концертная программа была наполнена яркими эмоциями, прекрасными сценическими номерами, великолепным исполнением, что, несомненно, надолго останется в памяти гостей вечера.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.Az, Azernews.az