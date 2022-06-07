Развиваем художественный вкус - пленэр в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Девятого июня в рамках V Республиканского фестиваля детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан) перед зданием Центра искусств "Хатаи" в Баку пройдет пленэр с участием воспитанников Центра художественного образования города Шамахы, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

V Республиканский фестиваль детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" проводится в рамках "Года города Шуша".

Пленэр будет организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики АР.

Цель проведения пленэра – стимулирование творческих способностей у детей, развитие у них художественного вкуса.

Воспитанники Центра художественного образования Шамахы приглашены на пленэр ввиду их активного участия в конкурсе, проводимом в рамках Республиканского фестиваля.

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