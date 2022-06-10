Посол Бразилии в Азербайджане посетил Международный центр мугама

БАКУ /Trend Life/ - Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус посетил Международный центр мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов проинформировал дипломата о деятельности Центра, рассказал о проектах и концертах, реализуемых в рамках международного сотрудничества.

На встрече состоялось обсуждение дальнейших перспектив культурных отношений и сотрудничества между посольством и Международным центром мугама.

Посол Бразилии выразил признательность за теплый прием и высказал предложения по совместной организации концертных программ, мероприятий и проектов, представляющих взаимный интерес для расширения сотрудничества в сфере культуры.

В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении при совместной организации 27 июня в Международном центре мугама концерта популярной бразильской инструментальной группы "Choronas".

Отметим, что коллектив, основанный музыкантами из Сан-Паулу в 1994 году, выступал с концертами во многих странах мира.