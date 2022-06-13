90-летие мастера смеха – памяти Гаджибабы Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во второй Аллее почетного захоронения прошло мероприятие, посвященное памяти видного актера театра и кино, прославленного мастера смеха, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Гаджибабы Багирова, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня рождения народного артиста.

Почтить память актера пришли члены коллектива Азербайджанского государственного академического музыкального театра, театральные деятели, представители общественности. Среди них - заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев, заведующая сектором театра министерства культуры Азербайджана Кенуль Джафарова, народные артисты Афаг Баширгызы, Фатма Махмудова, заслуженный деятель искусств, режиссер Джамиль Гулиев, заслуженные артисты Алекпер Алиев и Чингиз Ахмедов, актер Гусейн Алили и другие.

Они поделились воспоминаниями об актере, подчеркнув, что Гаджибаба Багиров, создавший галерею интереснейших образов, оставил глубокий след в национальном театральном искусстве и кинематографе.

К 90-летию со дня рождения Гаджибабы Багирова в академическом музыкальном театре состоялся показ спектакля "Mən dəyərəm min cavana".

Отметим, что данный спектакль был поставлен много лет назад к 75-летнему юбилею народного артиста. Незадолго до премьеры спектакля в 2006 году актер скончался, показ состоялся в 2007 году. Эта постановка стала подарком поклонникам творчества Гаджибабы Багирова. С первого показа и по сегодняшний день спектакль с большим интересом принимается публикой.

Перед показом спектакля выступила заведующая литературной частью театра, заслуженный работник культуры Телли Панахгызы, которая рассказала о значимых этапах творчества Гаджибабы Багирова.

Гаджибаба Багиров родился 12 июня 1932 года в Баку. Желание стать артистом привело его в 1947 году в актерскую студию при Азербайджанском государственном академическом драматическом театре (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). В 1950 году он начал работать в Лянкяранском государственном драматическом театре. В 1960 году был принят в актерскую труппу Гянджинского государственного драматического театра, а с 1962 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

Багиров запомнился зрителям по ролям в таких постановках, как "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Хиджран", "Удовольствие за десять тысяч долларов" и многих других.

Актер внес весомый вклад и в развитие отечественного кинематографа. Он снялся в таких фильмах, как "Улдуз", "Его бедовая любовь", "Во имя закона", "Яблоко как яблоко" и других.

С 1996 по 2006 годы занимал должность художественного руководителя и директора в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

Гаджибаба Багиров ушел из жизни 4 октября 2006 года.