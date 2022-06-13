Литературный мост тюркского мира – из Азербайджана в Австрию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) "Литературный мост, соединяющий тюркский мир" в Вене была представлена книга одного из видных представителей тюркской литературы, турецкого писателя и поэта, одного из родоначальников турецкой реалистической новеллы Омера Сейфеддина (1884-1920) "Рассказы", изданная Фондом на немецком языке.

Мероприятие состоялось в Институте Юнуса Эмре в Вене при совместной организации МФТКН, посольств Азербайджана и Турции в Австрии.

На презентации приняли участие президент МФТКН Гюнай Эфендиева, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли, посол Турции в Австрии Озан Джейхун, директор института Юнуса Эмре в Вене Айше Йорулмаз, писатель - переводчик Орхан Араз, профессор Турецкого университета Эрджиес Хюлья Аргюншах и другие.

Посол Турции в Австрии Озан Джейхун отметил, что Омер Сейфеддин внес значительный вклад в развитие турецкой литературы, является одним из важных представителей жанра коротких рассказов, ему принадлежит особая роль в формировании национального языка и литературы, созданной на этом языке в период перехода Турции от империи к республике.



Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что австрийским читателям представлены литературные жемчужины, объединяющие тюркский мир. Было отмечено, что Омер Сейфеддин, оставивший яркий след в турецкой литературе своими короткими рассказами, через произведения и литературную деятельность в целом пытался показать индивидуальность турецкого языка, являясь одним из основателей и передовых ведущих движения тюркизма

Проживающий в Германии писатель - переводчик Орхан Араз, переводчик Герман Коль, известная своими научными статьями об Омере Сейфеддине преподаватель Турецкого университета Эрджиес, профессор Хюлья Аргюншах отметили, что, несмотря на то, что выдающийся писатель прожил всего 36 лет, он внес большой вклад в тюркскую литературу, и высоко оценили работу МФТКН по продвижению тюркской литературы в Европе.

На презентации был показан документальный фильм о жизни и творчестве Омера Сейфеддина, снятый ТРТ под эгидой МФТКН. Программа завершилась блестящим исполнением избранных жемчужин тюркской культуры народной артисткой Азербайджана Мехрибан Зеки.