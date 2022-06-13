В Баку появился юный Адриано Челентано со своей экономкой Мами и Орнеллой Мути (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14 июня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана пройдет "Последний звонок", который навсегда останется в памяти детей и их родителей, преподавателей. В преддверии этого школьники различных учебных заведений провели творческие вечера, продемонстрировав свои таланты в музыкальной, театральной и художественной сферах.

При содействии Главного управления культуры города Баку было проведено несколько интересных мероприятий.

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт выпускников одиннадцатилетней музыкальной школы №2, посвященный 90-летию легендарного исполнителя, народного артиста Азербайджана и СССР Рашида Бейбутова. В программе были исполнены произведения из репертуара Рашида Бейбутова, а также композиции народов мира.

В Доме культуры поселка Амирджан ученики Республиканской гимназии с уклоном иностранных языков и средней школы №279 представили театрализованные номера из произведений мировых классиков на русском, арабском, английском и французском языках.

В детской музыкальной школе №10 прошел отчетный концерт, посвященный 70-летию учебного заведения и приуроченный к "Году города Шуша". С интересными номерами выступили хор, ансамбль народных инструментов, вокалисты и другие музыканты.

В Централизованной библиотеке Сабаильского района была представлена выставка, посвященная "Году города Шуша", Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории. Сотрудники библиотеки представили детям выставку книг "Свободная Шуша".

Интересными оказались и сценические номера, продемонстрированные под руководством Садагет Гулиевой и Эльвиры Биньятовой учениками школы №245 Хатаинского района. Одним из увлекательных моментов стала сценка "Танец на бочке с виноградом" из фильма "Укрощение строптивого", где главные роли сыграли великолепный Адриано Челентано (Элия) и очаровательная Орнелла Мути (Лиза). Колоритно выглядел образ экономки Элии Мами (актриса Эдит Петерс), воплощенный одной из учениц школы.