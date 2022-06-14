Cвоими собственными женщинами он подвергается унижениям и обману – и смех, и грех в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана Mədəni gənclik (Молодежная культура) в Государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля, "Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran" ("Приключения визиря Лянкяранского ханства"), поставленный по произведению основоположника национальной драматургии, писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде, сообщает Trend Life.

Задачи проекта - повысить интерес молодежи к искусству, вовлечь ее в культурные процессы страны, воспитать поколение, которое будет с вниманием относиться и сохранять наши культурные ценности.

Режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Вагиф Ибрагимоглу (1949-2011), режиссер-Анар Садыгов, художник-постановщик – заслуженный художник Рашид Шариф, композитор – народный артист Сиявуш Керими, хореографы -постановщики – Закир и Елена Агаевы.

В ролях – народные артисты Сабир Мамедов, Джафар Намиг Кямал, Али Нур, заслуженные актеры – Метанет Атакишиева, Эльнар Гараев, Мазахир Джалилов, Эльхан Гулиев, Аслан Ширин, Кязым Гасангулиев, Мирза Агабейли, Айшад Мамедов, Рашад Бахтияров, актеры – Шахла Алигызы, Рада Насибова, Илаха Гасанова, Нигяр Гюльахмедова, Рустам Рустамов, Эльнур Гадиров, Эльчин Эфенди, Эльсевер Рагимов, Рамин Шахалиев, Ильяс Ахмедов, Джумшуд Зейналов.

"Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" - третья комедия Мирзы Фатали Ахундзаде, написанная в 1851 году. Это первое драматическое произведение, сыгранное на сцене азербайджанского театра. В комедии высмеиваются коррумпированные и тиранические правители периода азербайджанских ханств. Действия происходят в 1800-1801 гг. Визирь Мирза Хабиб, представлен как тиран за стенами своего дома, за исключением правителя, перед которым он унижается. Однако, своими собственными женщинами он подвергается унижениям и обману. Также в комедии на фоне дворцовых и семейных интриг показана самоотверженная любовь свояченицы визиря Нисы ханум и племянника хана Теймур-аги.