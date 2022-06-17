В Баку будет представлен акварельный перформанс в честь "Года города Шуша"

БАКУ /Trend Life/ - Перед центром Центром искусств "Хатаи", 18 июня в 10.00, будет представлен акварельный перформанс - Akvarel Performansı с участием двадцати художников, сообщает Trend Life.

Мероприятие, посвященное "Году города Шуша", организовано Центром искусств "Хатаи", представительством Международного общества акварелистов (IWS Globe) IWS Azerbaijan и IWS Khatai Art Center при поддержке Министерства культуры и Государственной картинной галереи Союза художников Азербайджана.

Главная цель проекта – пропаганда и развитие акварельного искусства, истории, культуры, искусства, архитектуры, литературы и природы Карабаха и города Шуша.

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