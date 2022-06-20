Триумф Афаг Аббасовой в Италии в мировой премьере "Аль Мулино" и "Паглиаччи" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящим триумфом для ведущей солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных премий, заслуженной артистки Афаг Аббасова завершилась мировая премьера оперы итальянского классика Отторино Респиги "Аль Мулино", поставленной в Оперном театре Джузеппе Верди в Триесте (Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Италия) c 10 по 18 июня, сообщает Trend Life.

Премьера вызвала большой резонанс в итальянских СМИ и соцсетях. Дирижер спектакля - Фабрицио Да Рос, режиссер - Даниеле Пископо. Год назад Афаг Аббасова была приглашена в Teatro Lirico Giuseppe Verdi для исполнения главной партии Аниуски в опере "Аль Мулино". Следует отметить, что для исполнения партии Аниуски руководством театра были приглашены известные оперные вокалисты ведущих оперных театров мира. Но по итогам прослушиваний и репетиций руководители проекта выбрали именно Афаг Аббасову. В мировой премьере приняли участие вокалисты из Италии и Японии. Интересно, что для начала руководством театра было решено записать на компакт-диск исполнение вокалистов этой оперы и разослать их в ведущие оперные театры мира для рассмотрения к постановке в будущем.

"Я много раз выступала на итальянской сцене, но в опере буду выступать впервые. Для меня это очень волнительно и ответственно. В связи с тем, что во время пандемии я без остановки продолжала работать: участвовала в двух оперных постановках, занималась по Skype со своими педагогами из Италии, у меня не возникло никаких проблем с голосом", - отметила перед премьерой вокалист, которая на протяжении года репетировала с творческим коллективом.

Афаг Аббасова также с большим успехом исполнила главную партию Недды в опере итальянского классика Руджеро Леонкавалло "Паглиаччи". Дирижер оперы - Валерио Галли, режиссер – Виктор Гарсиа Сиерра. Напомним, что ранее Афаг Аббасова с успехом выступала на сценах России, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Турции, Греции, Италии, США, Грузии, Молдовы, Казахстана и других стран.