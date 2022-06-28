В Баку состоялась торжественная презентация первого тома издания "44 дня – Историческая Победа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась торжественная презентация первого тома издания "44 дня – Историческая Победа", выпущенного редакцией Республиканской книги памяти при министерстве культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено ко Дню Вооруженных сил Азербайджана.

Вначале минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

На открытии вечера министр культуры Анар Керимов отметил, что главная цель проекта – увековечивание памяти о шехидах Отечественной войны. В первый том вошли материалы о шехидах апрельских боев (2016), товузских боев (июль 2020) и 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

Министр высоко оценил деятельность редакции Республиканской книги памяти, созданной в мае 1997 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Было особо подчеркнуто, что славная Победа в 44-дневной Отечественной войне была завоевана наши доблестными героями и отважной армией во главе с Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

"Со стороны государства уделяются особое внимание и забота о членах семей шехидов и ветеранах Карабахской войны. В нашем министерстве около 100 членов семей шехидов обеспечены работой. В период 44-дневной Отечественной войны представители культуры также были на передовой, с оружием в руках освобождали страну от агрессоров, восемь человек стали шехидами. Память о шехидах всегда будет жить в наших сердцах", - сказал Анар Керимов.

Руководитель редакции Республиканской книги памяти Назакет Мамедова отметила, что на протяжении этих лет было реализовано множество значимых проектов в рамках многотомных энциклопедических изданий и специальных выпусков, подготовленных к особым датам, в которых отражена наша славная история. Более того, снято восемь документальных фильмов. Вниманию гостей был представлен один из них - "Камень Родины", посвященный 18-летнему жителю Агджебединского района Омару Рагимли, который стал шехидом во время освобождения города Шуша.

После показа фильма отец шехида Рашид Рагимли выразил признательность за память о его сыне и тысячах других героев и шехидов.

Гостям была представлена концертная программа с участием солистов Международного центра мугама и лауреатов телевизионного конкурса "Мугам" Гюльзар Фараджовой, Айтян Магеррамовой, Пярвиза Гасымова, которые выступили в сопровождении Ровшана Гасымова (тар) и Джейхуна Мурадова (кяманча).

Кроме того, были прочитаны стихи, посвященные шехидам. Особенно трогательными стали авторские декламации стихов ветеранов Карабахской войны - Гасана Кюра, Огуза Алпарслана и Ниджата Агаева.