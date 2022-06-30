Шушинский театр вернулся в родные края – большой праздник под открытым небом Тутового сада (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шушинский государственный музыкальный драматический театр, спустя 73 года, вновь показал спектакль на родной земле, сообщает Trend Life. По открытым небом в местечке под названием Тутовый сад был показан спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства", поставленный по произведению основоположника национальной драматургии, писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде, сообщает Trend Life. Представление было показано при поддержке министерства культуры Азербайджана и сети супермаркетов Araz.

Актер театра и кино, главный режиссер Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист и работник культуры Логман Керимов в интервью Trend Life поделился своей радостью о возвращении коллектива в родной край.

"Мы очень счастливы! Ждали этого дня много лет и вот, наконец, наша мечта сбылась. Организация была на самом высоком уровне, от прибытия, до размещения, от экскурсий до творческого показа. За годы нашей деятельности это был 200-й спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства". И в то же время, своеобразный юбилей – 30 лет восстановления нашей деятельности. Была большая ответственность выступать перед деятелями культуры и общественности, нашими доблестными воинами, защитниками Отчизны на священной земле Карабаха, в городе Шуша, которая была освобождена после многолетней оккупации ценой крови наших шехидов и героизма солдат и офицеров. Преклоняем головы перед памятью шехидов и их семьями. Вечная слава героям!", - отметил Логман Керимов.

Шуша - один из центров активного процветания театрального искусства, родина великих драматургов, актеров и композиторов. О первых театральных постановках в Шуше известно с 1840-х годов. В 1880-х годах Шуша уже являлась оживлённым театральным центром, куда с гастролями приезжали театральные коллективы, актёры, певцы, музыканты из различных городов России и Европы, и город приобрел славу одного из основных театральных центров Закавказья.

В феврале 1938 года был создан Шушинский государственный колхозно-совхозный театр. В 1943 году коллектив был переименован в Шушинский государственный музыкально-драматический театр имени Узеира Гаджибейли. Однако театр прекратил свою деятельность в начале 1949 года. 11 мая 1990 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о восстановлении его деятельности. Однако, начавшаяся армянская агрессия в Карабахе, не дала возможность выступать коллективу в родных стенах.

Директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, актер и режиссер, заслуженный артист Ядигар Мурадов рассказал Trend Life, что именно армяне способствовали закрытию Шушинского театра.

"После смерти Узеира Гаджибейли, в 1948 году, через год театр закрыли, якобы из-за нехватки материальных средств. На самом деле, это специально сделали армяне, которые засели во властных структурах и не хотели развития азербайджанского театрального искусства. Причем, в этом же году в Ханкенди открыли армянский театр. Как такое может быть? Не хватило средств на наш театр, а на этот нашли? Армяне всегда старались противодействовать азербайджанскому театральному искусству. И поэтому, было радостным событием принятие решения о возобновлении деятельности Шушинского театра летом 1990 года. Коллективу было предоставлено здание Дома культуры, был проведен ремонт, создана театральная сцена и оркестровая яма, мы готовились к торжественному открытию в ноябре-декабре с тремя спектаклями - "Аршин мал алан", "Озюмюз билерик" и "Узун Хасан", строились планы, но начавшаяся армянская агрессия все разрушила. В город стали доставлять трупы людей, убитых армянскими бандформированиями и сепаратистами. Создалось очень тяжелое положение…", - рассказывает Ядигар Мурадов.

После оккупации города армянскими вооруженными подразделениями в мае 1992 года коллектив переезжает в Баку и продолжает деятельность в здании ТЮЗа. Первая постановка "Арши мал алан" прошла 13 февраля 1993 года.С 2005 года - в кинотеатре "Савалан", где в 2014 году были проведены капитальные реставрационные и ремонтные работы. В декабре 2018 года состоялось открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра после капитального строительства и реконструкции кинотеатра "Савалан".