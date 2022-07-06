Издана тетралогия Чингиза Абдуллаева "Легенды загадочных преступлений" на русском языке

БАКУ /Trend Life/ - В издательстве ТEAS-press в Стамбуле вышла в свет тетралогия (четырехтомник) на русском языке всемирно известного азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева "Легенды загадочных преступлений", в которую вошли произведения "Наследник олигарха", "Завещание олигарха", "Ошибка олигарха" и "Возвращение олигарха", сообщает Trend Life.

Четырехтомник скоро поступит в продажу в книжных магазинах Азербайджана. Ранее тетралогия была издана на азербайджанском языке.

По сюжету бедный журналист Ринат неожиданно получает фантастическое наследство – аж три миллиарда долларов. Жизнь изменилась как в сказке: дорогие авто, обеды в шикарных ресторанах, от длинноногих красоток нет отбоя… Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За свалившееся на него богатство Ринат должен платить… страхом. Кто-то уже стрелял в него, но пока он отделался ранением в руку. Кто-то устроил на него охоту? Не тот ли, кто взорвал в вертолете его дядю-олигарха, от которого унаследовал бешеные деньги? Ринат еще не знает, что ответ ошеломит его не меньше самого богатства…

Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба и кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народный писатель. Имеет три высших образования, владеет несколькими иностранными языками. Обладатель множества премий и международных наград, председатель ряда международных общественных организаций, почетный доктор университетов Украины, Болгарии, Польши, Беларуси.

Библиография Чингиза Абдуллаева насчитывает почти 200 произведений, 500 статей и 60 сценариев. Пишет в жанре психологического и политического детектива. Книги мастера детективного жанра изданы в Европе, Южной Америке и Азии, они вышли общим тиражом почти 30 миллионов экземпляров на более 30 языках мира. По его произведениям азербайджанскими и зарубежными кинематографистами сняты сериалы и фильмы. Американская Christian Science Monitor назвала его одним из лучших авторов современности в жанре политического и шпионского детектива.

Жизнь Чингиза Абдуллаева не менее насыщена событиями, чем его книги. Занимался боксом, прекрасно владеет различными видами оружия, мастер спорта по стрельбе. Был членом Союза писателей СССР. По линии министерства обороны СССР выполнял задания за рубежом, возглавлял спецотдел особого назначения. Работал в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Анголе, Румынии, Афганистане. На территории Намибии ему пришлось участвовать в тяжелой операции по освобождению ангольских командиров, попавших в плен. За время своих опасных командировок Чингиз Абдуллаев был дважды ранен. Майор в отставке, имеет ряд правительственных наград.