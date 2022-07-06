Шушинскому филиалу Музея ковра передан ценный экспонат, сотканный 90 лет назад (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась презентация ковра Ləmpə ("Лампа"), подаренного Шушинскому филиалу музея заместителем председателя Совета старейшин, первым уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, профессором Эльмирой Сулеймановой, сообщает Trend Life.

Это произведение коврового искусства было соткано в городе Шуша в 1930-х годах.

На мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что коллекция музея ежегодно пополняется ценными экспонатами.

Меликова подчеркнула, что за последние годы Азербайджанский национальный музей ковра получил в дар от различных организаций, в том числе и Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры, а также от отечественных и зарубежных меценатов, коллекционеров, ряд ковров, имеющих историческое и художественное значение.

По словам директора музея, Эльмира Сулейманова, вдохновившись славной Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, передала Шушинскому филиалу Музея ковра дорогой для ее семьи образец коврового искусства.

Заместитель министра культуры Севда Мамедалиева выразила признательность Эльмире Сулеймановой за прекрасный дар Шушинскому филиалу Музея ковра. Она подчеркнула, что венец Карабаха - Шуша - это священный и дорогой сердцу каждого азербайджанца край. Знаменательно, что в Год города Шуша и в год 35-летия Шушинского филиала музея Эльмира Сулейманова передала в дар этот ценный и уникальный ковер, что является историческим событием.

Профессор Эльмира Сулейманова в своем выступлении отметила, что музей ковра необходимо посещать как можно чаще, ведь это прекрасное пространство обогащает внутренний мир человека. Было отмечено, что ковер - это наша история, духовность, идентичность, и наше ковровое искусство прославляет Азербайджан во всем мире.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, известные представители науки и культуры, в том числе уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, заместитель главы Исполнительной власти Шушинского района Вюсаля Фаталиева и другие, которые в своих выступлениях рассказали о плодотворной и эффективной деятельности Эльмиры Сулеймановой, подчеркнув огромную значимость передачи в дар Шушинскому филиалу музея ценного ковра Ləmpə ("Лампа").

Отметим, что первые образцы таких ковров ткали в городе Шуша с начала XIX века. Такие ковры, известные также под названием "Шуша", украшали особняки и дворцы. Ковры "Лампа" позднее получили распространение в Карабахе в виде "дяст-халы-гяба" - ковровых комплектов из двух боковых и одного серединного ковра. Образец ковроткачества, о котором идет речь, представляет собой боковой ковер такого комплекта.

Стилизованные цветы, в том числе харыбюльбюль, и узоры из листьев, украшающие ковер "Лампа", отражают эстетический вкус живущих здесь людей, а также красоту дивной природы Карабаха.