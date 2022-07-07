В Парке Центра Гейдара Алиева состоялось феерическое открытие IV Международных бакинских летних дней джаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящий интернациональный джазовый музыкальный диалог в Баку! В Парке Центра Гейдара Алиева состоялось феерическое открытие IV Международных бакинских летних дней джаза, организованное Центром Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджана и компанией Premier LTD, сообщает Trend Life.

География участников предыдущих фестивалей Baku Summer Jazz Days включала такие страны, как Швейцария, Франция, Израиль, Грузия, США, Турция, Венгрия и Россия.

В рамках этого проекта в Баку впервые выступают такие известные музыканты, как Авишай Коэн, Эрик Эруффаз, Джеки Террассон, Стефан Бельмондо и Ник Уэст.

Первый день фестиваля под открытым небом оставил у бакинцев и гостей города самые яркие впечатления.

Вечер открыло потрясающее выступление американского джазового пианиста и композитора Эммета Коэна и возглавляемого им коллектива Emmet Kohen Trio вместе с саксофонистом Патриком Бартли, которые исполнили авторские композиции и импровизации.

Лидер трио Коэн - джазовый исполнитель и педагог, обучающий студентов всех возрастов искусству общения с публикой. Он выступал на всемирно известных джазовых фестивалях в Ньюпорте, Монтерее и Роттердаме, а также на многих популярных площадках, включая RoseHall в Нью-Йорке и Кеннеди-центр в Вашингтоне. Является лауреатом премии американских пианистов Американской ассоциации пианистов 2019 года.

Патрик Бартли - саксофонист, номинированный на премию "Грэмми" и удостоенный наград, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик, известный своей чрезвычайной универсальностью, мощным звуком и душевностью в исполнении.

Праздничный вечер продолжило выступление Фирудина Гамидова – джазового трубача и руководителя оркестра молодого поколения. В настоящее время он является основателем и лидером H3 Collective - одной из самых известных молодежных групп в Азербайджане. Коллектив в основном работает в области эйсид-джаза, фанк-джаза и других направлений современного джаза.

Седьмого июля программу Baku Summer Jazz Days продолжит известный шведско-турецкий саксофонист, композитор, актер и продюсер Ильхан Эршахи. Музыкант, выросший в Стокгольме и проживающий с 1990 года в Нью-Йорке, выступал с такими музыкантами, как Уоллес Руни, Джо Ловано, Джефф Уильямс, Кэмерон Браун и Виктор Льюис. Он представит в Баку знаменитый проект IstanbulSessions, в рамках которого выступят джазмены из Турции. В этот вечер также состоится выступление Дианы Гаджиевой&Jazz Trio. Диана Гаджиева – одна из талантливых представительниц современной азербайджанской джазовой сцены. Являясь певицей, музыкальным продюсером и композитором, она выступает с самыми разными коллективами. С 2012 года является продюсером группы DiHaj.

Фото – Сеймур Исмайлов.