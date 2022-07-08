Сакит Мамедов рассказал о первой грандиозной выставке RESMIN TÜRKÇERSİ именитых мастеров тюркского мира в Стамбуле (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первая выставка RESMIN TÜRKÇERSİ с участием именитых мастеров кисти тюркского мира в Центре культуры и искусств Топхане-и-Амире города Стамбул стала грандиозным событием тюркского мира, сказал в интервью Trend Life куратор проекта, всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов.

Проект RESMIN TÜRKÇERSİ был реализован Istanbul Büyükşehir Belediyesi (Городской муниципалитет Стамбула) и Управлением культуры Стамбула.

"На встрече с руководством Istanbul Büyükşehir Belediyesi мне было предложено стать куратором нового проекта, который станет традиционным с участием именитых мастеров кисти тюркоязычных стран. Я поделился своим опытом, пригласил художников и также принял самое активное участие в организации проекта, разработке именных почетных лент и памятных медалей участникам проекта, который был представлен на протяжении десяти дней. Все было организовано на самом высоком уровне и вызвало большой резонанс. На открытии выступил мэр 20-миллионного Стамбула Экрем Имамоглу, приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и науки, представители дипломатических миссий, зарубежные гости. Церемонию награждения участников проекта провели вместе с Экремом Имамоглу", - сказал Сакит Мамедов.

В экспозиции были приставлены работы 16 мастеров кисти из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. От Азербайджана были представлены работы Сакита Мамедова, Арифа Азиза и Рафига Азиза. В рамках экспозиции были также проведены мастер - классы художников.

"Каждый художник представил по 7-8 произведений, отражающих историю, культуру, искусство, литературу, природу, традиции своих стран, представлена вся яркая палитра единства тюркского мира. Представленная экспозиция также дала возможность народам ближе познакомиться друг с другом, укрепить братские связи. Выставка вызвала очень большой интерес в турецких СМИ и телеканалах, было опубликовано множество материалов и интервью. Отрадно отметить, что почти все произведения были приобретены музеями и частными лицами, что также свидетельствует о высоком уровне мероприятия и представленных картинах. В следующем году проект будет организован в Азербайджане, а затем пройдет в других странах тюркского мира", - отметил мастер кисти.

Знаменательным событием стало награждение Сакита Мамедова орденом Чингиза Айтматова, учрежденного Национальной академией наук Кыргызстана и Международным фондом имени Чингиза Айтматова. Сакит Мамедов стал первым художником в Азербайджане, удостоенным этой награды за заслуги в области культуры, просвещения и укрепления мира. Орден был вручен сыном прославленного писателя Эльдаром Айтматовым.